"Taniec z gwiazdami". Już wiadomo komu zaśpiewa Dawid Kwiatkowski do tańca. Dla kogo takie wsparcie?!

W "Tańcu z gwiazdami" niespodziewane pojawią się wielkie gwiazdy polskiej piosenki. Dawid Kwiatkowski, Margaret i Oskar Cyms zaśpiewają na żywo swoje największe hity do choreografii trzech walczących o Kryształową Kulę uczestników. Kogo spotka takie wyróżnienie? My już wiemy, sprawdź szczególy i zobacz to w galerii zdjęć!