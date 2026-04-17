Dawid Podsiadło wypuścił nowy singiel. To zapowiedź jego kolejnej płyty

Dawid Podsiadło z nowym repertuarem na stadionach

Niewątpliwie Dawid Podsiadło zasłużył na miano czołowej postaci polskiej sceny muzycznej. Piosenkarz ma na swoim koncie historyczne wyprzedaże biletów na największe stadiony oraz imponujący wynik trzech milionów słuchaczy miesięcznie na platformie Spotify. Za niecałe dwa miesiące muzyk wystartuje z trasą OBROTOWY TOUR 2026, spełniając tym samym obietnicę złożoną swoim sympatykom. W trakcie nadchodzących występów publiczność usłyszy świeży materiał, w tym utwór „sezon”, który zapowiada piątą płytę studyjną artysty.

Zaskakujące wyznanie Dawida Podsiadły na Bestsellerach Empiku

Najświeższa kompozycja wokalisty wyróżnia się głęboko osobistym przekazem. Jak zauważa portal Eska, niektórzy fani doszukują się w tekście powiązań z niedawną wypowiedzią muzyka podczas gali Bestsellery Empiku, gdzie odbierając statuetkę, podzielił się gorzkimi przemyśleniami:

Ostatnie lata były dla mnie dziwne. Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle. Dzięki temu może znowu go znajdę - powiedział.

Kiedy artysta po raz kolejny pojawił się na scenie, postanowił sprostować swoją wcześniejszą wypowiedź, ponieważ jego słowa wywołały spore zaniepokojenie wśród bliskich i fanów.

Mega smutno powiedziałem wcześniej i dostałem SMS-em, czy wszystko w porządku? Natomiast wszystko jest ok. Nie martwcie się o mnie. Jeżeli się ktoś wystraszył, wszystko jest dobrze, jestem mega szczęśliwy i kocham śpiewać cały czas. Od tego się zaczęło i mam nadzieję, że tak będzie już zawsze. To jest najprzyjemniejsza rzecz. Śpiewam sobie codziennie. Ok, sorry, sorry. Cofnąłem się parę lat, już umiem mówić dzisiaj i jest fajnie z tą umiejętnością - wyjaśnił.

Premiera piosenki sezon Dawida Podsiadły

Utwór zatytułowany „sezon” zadebiutował 17 kwietnia i błyskawicznie podbił serca miłośników twórczości muzyka. Twarz piosenkarza ozdobiła czołowe playlisty na platformie Spotify, a samo nagranie udostępnione w serwisie YouTube zgromadziło ponad 60 tysięcy odtworzeń w zaledwie jedenaście godzin.

Według internautów najnowsze dzieło brzmi jak swobodna, wieczorna historia o przelotnej bliskości, która nie niesie za sobą żadnych wielkich deklaracji na przyszłość. Słuchacze zwracają uwagę na nostalgiczny nastrój oraz bardzo bezpośredni sposób opisywania międzyludzkich więzi. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy warstwa tekstowa bezpośrednio koresponduje z ostatnimi słowami artysty na scenie, dlatego pozostaje jedynie wsłuchać się w „sezon” i wyciągnąć własne wnioski.

