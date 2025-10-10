Dawno niewidziana Weronika Rosati w stylizacji à la dywan. Brakowało tylko chusteczki haftowanej

Weronika Rosati, która mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych, przyleciała do Polski specjalnie na 41. Warszawski Festiwal Filmowy. Niedawno w "Super Expressie" chwaliła polskie kino, opowiadając o tym, jak jesteśmy postrzegani w USA przez tamtejszych ekspertów. - Polskie kino wygrywa festiwale, ma nominację do Oscarów. Nasze kino jest bardzo ocenione w Stanach. Ja miałam film, który był w Wenecji 3 lata temu i nie było wcale tak dużo innych amerykańskich filmów. (...) Amerykanie naprawdę cenią bardzo polskich twórców - mówiła w rozmowie z nami Weronika Rosati. Przy okazji podzieliła się swoimi radami, mówiąc na przykład o tym, że warto poruszać historie konkretnych osób, z trudną przeszłością, które poruszają do cna.

Weronika Rosati ma na koncie udział nie tylko w polskich, lecz i międzynarodowych produkcjach. Na liście nazwisk, którym polska aktorka towarzyszyła na planie, znajdują się m.in. Winona Ryder, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone czy James Franco. Nutkę międzynarodowego sznytu przemyciła też na Warszawski Festiwal Filmowy, który został zainaugurowany 10 października 2025 roku. Pokazała się w nietypowej stylizacji, która przykuwa spojrzenia. Szczegóły poniżej.

Weronika Rosati przyleciała z USA na Warszawski Festiwal Filmowy. Haftowana ramoneska przykuwała spojrzenia

Weronika Rosati rzadko pokazuje się na czerwonym dywanie w Polsce, choć jest to zrozumiałe z uwagi na jej obecne miejsce zamieszkania, jakim są Stany Zjednoczone. Ale Warszawskiego Festiwalu Filmowego w stolicy nie mogła odpuścić! Przyleciała z USA i zaprezentowała się w stylizacji à la dywan. Haftowana ramoneska, pasująca do dolnej części stroju, przyciągała spojrzenia. Trzeba przyznać, że był to odważny, ale i ciekawy wybór. Rosati na pewno wyróżniała się z tłumu.

Oprócz aktorki, na festiwalu pojawiło się też wiele innych znanych nazwisk, o których pisaliśmy już na łamach "Super Expressu". Przed nami jeszcze wiele dni tego wyjątkowego wydarzenia, które wiele osób śledzi z zapartym tchem.

