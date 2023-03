18. edycja show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" została wypromowane na mnóstwo różnych sposób. Wszystko zaczęło się od zwolnienia Katarzyny Skrzyneckiej (53 l.). Chwilę wcześniej o braku możliwości przedłużenia kontraktu dowiedział się Michał Wiśniewski (51 l.). I gdy wszystkim wydawało się, że to koniec rewelacji, z formatem nagle zdecydował się rozstać Piotr Gąsowski. Teraz produkcja musiała znaleźć gwiazdę, która jednorazowo zechciałaby zasiąść na miejscu Małgorzaty Walewskiej w roli jurora. Padło na...

Anna Dereszowska jurorem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Jak wszyscy zapewne wiedzą, programy telewizyjne takie jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" są produkowane ze sporym wyprzedzeniem. Daty nagrań są przeróżne i nie zawsze wszystkie gwiazdy programu mogą stawić się na planie show. Wielokrotnie byliśmy już świadkami, jak jurorzy byli zastępowani jednorazowo poprzednimi uczestnikami show. Tym razem padło na finalistkę ósmej edycji.

Anna Dereszowska występowała w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jesienią 2017 roku. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce, a jej niektóre wykonania do dziś chętni odtwarzane są na You Tubie. Wszyscy zapewne pamiętają, jak znakomicie wcieliła się chociażby w Korę, w 100 proc. odwzorowując to, co na scenie robiła wokalistka Maanamu. Doceniona została również za rolę Édith Piaf.

Myślicie, że poradzi sobie w roli jurora?