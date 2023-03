Tak wygląda Anna Dereszowska bez makijażu! "Jakie Wy normalne!"

Agnieszka Kaczorowska długo próbowała to ukryć, ale prawda wyszła na jaw. "Płaczę z bezsilności"

Anna Dereszowska pokazała twarz bez makijażu. Tak wygląda gwiazda "Złotopolskich" w wersji naturalnej

Anna Dereszowska zachwyca urodą i elegancją, a na czerwonym dywanie zawsze wygląda perfekcyjnie. Dotychczas bardzo rzadko mieliśmy okazję oglądać aktorkę w wersji codziennej, bez makijażu czy w jeansach. Teraz Anna Dereszowska postanowiła to zmienić! Gwiazda pokazała się swoim obserwatorom w wersji naturalnej. Aktorka wrzuciła na swoje konto na Instagramie fotkę, na której nie ma ani grama makijażu. Promienny uśmiech sprawia, że naturalne piękno aż bije z tego zdjęcia. Makijaż jest po prostu niepotrzebny... Anna Dereszowska postawnoiła też podzielić się swoimi przemyśleniami na temat pokazywania przez aktorów twarzy bez makijażu.

"Jestem tak samo ze sobą ok, kiedy wychodzę z domu saute w jeansach i swetrze"

"X,Y,Z przyłapana bez makijażu❗️" - news dnia. Zawsze się zastanawiam - dlaczego wyjście z domu bez makijażu rozpatrywane jest jako akt odwagi i można zostać "przyłapanym"? Na byciu sobą, serio? Lubię siebie w pięknym makijażu i odjechanej stylizacji - jasne, ale jestem tak samo ze sobą ok, kiedy wychodzę z domu saute w jeansach i swetrze. Rozczulił mnie komentarz jednej z Was pod zdjęciem z @daria_widawska , gdzie obie nie mamy na sobie grama makijażu - "jakie Wy normalne". No raczej, że normalne!" - napisała Anna Dereszowska na Instagramie. "Wygląda pani pięknie!" - piszą zachwycone fanki.

