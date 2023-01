Doda i Dariusz Pachut szaleją na kanapie! Co tam się dzieje?! Ale wygibasy, nagranie powala

Ida Nowakowska czeka na kolejne badania. Wiemy, kiedy wróci do pracy w TVP

Stachursky zrobił to w wieku 50 lat! Pokazał, że nigdy nie jest za późno. Gratulacje!

To robi wrażenie

Doda długo nie miała szczęścia w miłości. Piosenkarka ma na swoim koncie dwa nieudane małżeństwa. Jesienią ubiegłego roku zadebiutował nawet program z jej udziałem, w którym szukała odpowiedniego dla siebie partnera. 38-letnia piosenkarka jest już bardziej świadoma tego, jakie wymagania musi spełniać jej druga połówka. Ostatecznie nie zakochała się w żadnym z mężczyzn, których wybrali dla niej eksperci.

Po programie poznała jednak Dariusza Pachuta, podróżnika, który niegdyś związany był z Dorotą Gardias. Od razu pomiędzy nimi zaiskrzyło. Parę połączyła wspólne zamiłowania do aktywności fizycznej i podróży. To zresztą widać gołym okiem - obydwoje mogą pochwalić się szczupłą, wysportowaną sylwetką.

Tymczasem nowy ukochany Dody wrzucił do sieci filmik, na którym pokazał, jak spędzają razem niedzielę. Choć byli w piżamach i na kanapie, to nie ma mowy o żadnym lenistwie. Pachut podtrzymywał i podnosił do góry leżącą na nim Dodę. Para ewidentnie czerpała radość z takiej formy ćwiczeń na sofie. Fani dostrzegli, że wyglądają razem na bardzo szczęśliwych.

- Bardzo pasujecie do siebie. Tym razem Dorotka trafiła dobrze - piszą w komentarzach.

Zobaczcie urocze nagranie pary niżej. Myślicie, że Doda i Pachut są sobie pisani?