Doda została wybrana najlepszą polską artystką na MTV EMA 2023! To ogromne, światowe wyróżnienie. Na tej samej gali nagrodzono między innymi wielkie międzynarodowe gwiazdy: Taylor Swift, Billie Eilish czy Lanę Del Rey. Doda wśród polskich wokalistów pokonała chociażby sanah czy Mroza. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Dorota "Doda" Rabczewska zdobywa MTV EMA. Wcześniej dokonała tego w 2007 i 2009 roku. W 2023 roku jest to więc jej trzecia statuetka. Internauci zdecydowali i tak też się stało! Niestety, Doda nie mogła odebrać nagrody osobiście, bo impreza, która miała odbyć się w Paryżu, została odwołana ze względu na ostatnie tragiczne wydarzenia na terenie Izraela i Palestyny. Statuetki zostaną więc wysłane drogą pocztową. Trafią nie tylko do Dody, lecz także do Taylor Swift, która została najlepszą artystką i wygrała również w kategorii "najlepszy teledysk" za utwór "Anti-Hero". Lana Del Rey została z kolei najlepszą artystką alternatywną, a Billie Eilish najlepszym wykonawcą pop. W kategorii Best Local Act Awards w Polsce wygrała Doda. Jej reakcja już pojawiła się w sieci i robi prawdziwą furorę.

Doda nagrodzona na MTV EMA 2023 razem z Taylor Swift i Billie Eilish! Szczera reakcja: "O kur***"

Doda prowadziła transmisję na żywo na Instagramie, podczas której dowiedziała się, że wygrała trzecią w życiu statuetkę na MTV EMA. Jej szczera reakcja już roznosi się viralem po sieci i robi prawdziwą furorę w mediach społecznościowych.

- O kur***, wygrałam MTV. Tata mi napisał właśnie - powiedziała wyraźnie wzruszona Doda i zaczęła krzyczeć z radości. - OMG! Wszyscy razem: amazing! Dziękuję za wszystkie głosy - podkreśliła Dorota Rabczewska.

Doda jest aktualnie na fali i to jej kolejny sukces w ostatnim czasie. Płyta "Aquaria" została bardzo dobrze przyjęta przez fanów, do tego kolejne programy z udziałem Rabczewskiej cieszą się popularnością. Plus trasa koncertowa, na którą bilety sprzedały się jak ciepłe bułeczki. Cóż, pozostaje nam tylko gratulować, więc dołączamy się do fanów i gratulujemy!

