Sprawa nie dotyczy zwykłego rozwodu cywilnego, bo ten już dawno za Dorotą. Teraz Doda chce, by Kościół uznał, że jej małżeństwo nigdy tak naprawdę nie było ważne. To tak zwany rozwód kościelny, choć właściwie chodzi o unieważnienie ślubu.

Doda poinformowała fanów na Instagramie, że jej sprawa nabiera tempa.

Dostałam informację, że w końcu udało mi się przejść na kolejny etap rozwodu kościelnego, co łatwe nie było przez ostatni czas

– powiedziała na Instagramie.

Okazało się, że ślubu Dodzie i Emilowi udzielał ksiądz, który był również świadkiem różnych trudnych momentów w ich małżeństwie. To właśnie on pomagał Dodzie w przejściu przez proces unieważnienia. Niestety duchowny zmarł i wszystko trzeba było zaczynać od początku.

Mój ukochany ksiądz, który dawał mi ślub, no niestety zmarł, a właśnie też on prowadził mi ten rozwód, bo też był świadkiem wielu sytuacji, więc mógł się bardzo dobrze spisać. No i niestety musiałam wszystko zmieniać i robić od nowa. Natomiast bardzo, bardzo się cieszę