Doda kusi na potęgę w Sopocie. Stanęła tyłem, podkreśliła krągłości. Jak wąska jest jej talia?!

Doda będzie jedną z gwiazd, które zaprezentują się podczas festiwalu Polsatu w Sopocie. Ten rozpocznie się już w piątek 23 maja i potrwa do niedzieli 25 maja. Pierwszego dnia na scenie Opery Leśnej wystąpią Wojciech Gąssowski, Edyta Górniak, Roxie Węgiel, Kuba Badach, Urszula, Mesajah, Sidney Polak, IRA, Jeden Osiem L, Gabriel Fleszar, Marcin Rozynek i oczywiście Doda, a widzowie usłyszą wiele hitów, również tych z dawnych lat.

To będzie festiwal, jakiego nie było! Polsat Hit Festiwal to dowód na to, że nasza stacja to nie tylko najlepsze światowe formaty, ale również muzyczna rozrywka na najwyższym poziomie. Jak zawsze zapraszamy Państwa nie tylko do sopockiego amfiteatru, ale i przed telewizory. Nie może Was zabraknąć – mówi Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji Polsat.