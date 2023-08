Doda szokuje na ramówce Polsatu. Takiej stylizacji jeszcze NIDGY nie widzieliśmy. Ubrała się w... tytuł swojego programu. ZDJĘCIA

Doda szokuje na ramówce Polsatu. Takiej stylizacji jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Ubrała się w... tytuł swojego programu

Doda była jedną z największych gwiazd imprezy ramówkowej Polsatu. Wszyscy wyczekiwali nie tylko szczegółów jej nowego reality show "Doda. Dream show", ale i stylizacji gwiazdy. Doda nigdy przecież nie zawodzi. Tak było i tym razem. Już na konferencji wszyscy mówili tylko jej stroju. Gwiazda założyła bowiem obcisły kombinezon i body, a na głowie miała przewiązaną chustę. Wszystko zostało uszyte z materiału, na którym wcześniej wydrukowano tytuł jej nowego programu. Doda przyszła więc ubrana... w nazwę swojego reality show. I to od stóp do głów - łącznie z butami i rękawiczkami. Czy można wyobrazić sobie lepszą reklamę?

Doda jak pirat lub nurek?

Strój Dody budzi różne skojarzenia. Gdy zobaczyliśmy zdjęcia artystki z konferencji niektórzy w redakcji porównali ją do pirata, co nawiązywało by do tematu przewodniego jej trasy koncertowej, która ma zabrać nas do podwodnego świata. Innym Doda przypominała nurka. Jeszcze innym jej stylizacja skojarzyła się zaś z więziennym strojem. Najważniejsze jednak, że komentarzy było co nie miara i strój Dody po raz kolejny wzbudził kontrowersje. Tak to się robi!

Doda. Dream show - o czym będzie program?

Na ramówce Polsatu przedstawiono szczegóły nowego reality show Dody. Program "Doda. Dream show" będziemy mogli oglądać już od września. Artystka pokaże w nim przygotowania do spektakularnej trasy koncertowej, która zacznie się już w październiku. Poza tym w programie zobaczymy życie codzienne Rabczewskiej. Jak zapowiada sama Doda, program na pewno nie będzie przesłodzony.

- Mój program będzie opowiadał zarówno o blaskach, jak i cieniach pracy w show-biznesie. Na pewno nie będzie przesłodzony. Zobaczycie, jak przejść po dnie… - mówi nam Doda.

