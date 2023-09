Andrzej Duda ma sobowtóra?! To mąż gwiazdy Przyjaciółek. Przełomowe odkrycie!

Doda ujawnia, jaką będzie miała emeryturę. "Żyję skromnie. Mniej wydaję"

Teresa Lipowska (86 l.) dostaje od ZUS-u nieco ponad 2 tys. zł, Karol Strasburger (76 l.) przeszło tysiąc, a jeszcze kilka lat temu emerytura Krzysztofa Cugowskiego (73 l.) była wyliczana na niecałe 600 zł.

Doda o swojej emeryturze

Co prawda Doda na emeryturę jest jeszcze o wiele za młoda, ale ma głowę na karku i pomyślała o niej sporo wcześniej. Wszystkie sprawy finansowe oddała bowiem w ręce swojej mamy.

- Myślę, że będę miała dobrą emeryturę. Odprowadzam wszystkie składki. Moja mama zajmuje się całą moją księgowością, więc nie ma ani jednej faktury, która byłaby nieopłacona. Moja mama jest profesjonalistką. Jest świetna i świetnie prowadzi moje finanse – mówi nam Doda. - Ja nigdy w życiu nie zapłaciłam ani jednej faktury. Nie umiem, nie znam się. To mama wypełnia mi wszystkie pity – dodaje.

Ile Doda zarobi na nowym reality show?

Zapytaliśmy artystkę wprost, ile zarobi na swoim nowym programie „Doda. Dream show”, które od wczoraj można oglądać na antenie Polsatu.

- Nie robię tego dla pieniędzy – mówi stanowczo Doda i tłumaczy, że wynagrodzenie za ewentualne reklamy, które pojawią się w odcinkach, jest skłonna przeznaczyć na realizację koncertów.

Doda podkreśla, że dziś niewiele trzeba jej do życia.

- Ja po prostu żyję skromnie. Przewartościowałam moje życie, a więc i finanse. Wyszło mi to na dobre. Lepiej mi się żyje, gdy wydaję mniej. Wolę zainwestować w coś, co zostaje na wieki i dzięki czemu zapamiętają mnie jako artystkę, która robiła największy rozpierdziel na scenie, a nie przez to, jak jestem ubrana, jaką mam torebkę, czy jakim jeżdżę samochodem. Noszę swoje ubrania sprzed lat. A samochód mam w leasingu – mówi nam Doda.

Spodziewaliście się tego po Dodzie?

Sonda Czekasz na nowe reality-show Dody? Tak Nie