Doda ujawniła, komu kibicuje w "Tańcu z Gwiazdami". Dagmara czy Roxie? Przy okazji "wkopała" koleżankę

Doda typuje faworytkę Tańca z Gwiazdami

Doda nigdy nie przyjęła zaproszenia do programu "Taniec z Gwiazdami". Udział w show mógłby odnowić jej kontuzję kręgosłupa. Choć, znając występy sceniczne artystki, trzeba przyznać, że potrafi wić się na scenie seksownie jak mało kto, ale nigdy nie była najlepszą tancerką. Lubi za to śledzić na parkiecie poczynania innych. W tej edycji ma już swoją faworytkę.

NIE PRZEGAP: Doda jednak już po trzecim ślubie?! Wygadał się Dariusz Pachut! Niechcący się nagrało

Komu kibicuje Doda w Tańcu z Gwiazdami?

Okazuje się, że największe wrażenie zrobiła na niej Roxie Węgiel, której towarzyszy w programie tancerz Michał Kassin.

- No, z całym szacunkiem, ale Roksana tańczy zaje*iście. No to, co zrobiła ostatnio... - powiedziała Doda, nawiązując do poprzedniego odcinka "Tańca z Gwiazdami", w którym Roxie Węgiel brawurowo zatańczyła paso doble i zgarnęła pierwsze w tej edycji cztery 10-ki od jurorów. - Tylko z tego, co wiem, ona tańczyła taniec towarzyski, więc na pewno jest jej dużo, dużo łatwiej niż Dagmarze. Też z racji wieku - powiedziała Doda, przypominając, że Roxie miała już do czynienia z tańcem, co może znacznie ułatwiać jej treningi i efektowne wystąpienia.

ZOBACZ TAKŻE: Roxie Węgiel jest już nie do poznania. Przesadziła z powiększaniem ust? Nowe zdjęcia mówią wszystko

- Ale każdy, kto tańczył... To tak jak ja - ja skończyłam szkołę sportową, więc jakby mnie teraz wzięli do jakiegoś gwiazdorskiego programu "Kto szybciej pobiegnie", to bym wszystkich wciągnęła nosem na 100 metrów. Nawet bym się nie musiała rozciągać. Nawet bym nie zakładała kolców. "Dobra, w szpilkach. I tak przybiegnę pierwsza". Tak że no, Roksanie. Z całym szacunkiem, ale staram się być sprawiedliwa - powiedziała Doda w rozmowie z Party.pl.

A wy komu kibicujecie w tej edycji?