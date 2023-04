Co za historia!

Zbigniew Nienacki mieszkał i tworzył w przepięknie położonym domu na Mazurach. To właśnie w Jerzwałdzie powstała słynna seria przygód Pana Samochodzika, a także wiele powieści dla dorosłych.

Dom "Pana Samochodzika" można kupić. Cena idzie w miliony

Pisarz zmarł w 1994 r. Po jego śmierci o dom toczył się proces. Nienacki co prawda zapisać posiadłość żonie i synowi, ale o prawo do niego walczyła również wieloletnia konkubina artysty, która chciała urządzić w nim muzeum. Ostatecznie sąd przyznał posiadłość rodzinie zmarłego i dom trafił w ich ręce, a następnie został sprzedany. W umowie zastrzeżono jednak, że gabinet artysty ma pozostać w niezmienionym stanie. Teraz posiadłość została ponownie wystawiona na sprzedaż za niemal 3 mln. zł.

Dom Zbigniewa Nienackiego. Urokliwe miejsce nad Jeziorakiem

Dom położony jest w miejscowości Jerzwałd. Otoczona lasami i jeziorami działka ma niesamowity klimat. Posesja o powierzchni 2,3 ha łączy się z linia brzegowa Jezioraka. Ale nie tylko bezpośredni dostęp do jeziora jest atutem miejsca. Okalające działkę piękne lasy, dzika przyroda, spokój i cisza to ogromne zalety miejsca. Na działce, oprócz samego domu, znajduje się tez stajnia typu angielskiego na 6 koni, stodoła oraz wybieg dla zwierząt. Dom nie jest bardzo duży, ale całkowicie zaadaptowany, łącznie z podpiwniczeniem i poddaszem. Wewnątrz znajduje się kuchnia z jadalnią, salonik, 3 sypialnie, 2 łazienki i 2 pokoje gościnne. Cena za całość to niemal 3 mln. zł.

Nowa ekranizacja "Pana Samochodzika i Templariuszy" jeszcze w tym roku

Warto wspomnieć, ż jeszcze w tym roku będzie można obejrzeć nową ekranizację książki Zbigniewa Nienackiego "Pan Samochodzik i Templariusze". W rolę tytułową wcieli się Mateusz Janicki - aktor znany m.in. z "Na dobre i na złe" , "Stulecia winnych" i "Pierwszej miłości".

