Nowy „Pan Samochodzik i Templariusze” trafi na Netflix w formie filmu. Poprzednią ekranizację powieści Zbigniewa Nienackiego pokolenia Polaków oglądały jako czarno-biały serial. W rolę historyka i detektywa amatora – Tomasza (Pana Samochodzika) – wcielił się Stanisław Mikulski. Przygody Pana Samochodzika i trzech młodych harcerzy poszukujących skarbów templariuszy cieszyły się ogromnym powiedzeniem w latach 70. i 80.

Pan Samochodzik i Templariusze na Netflix. Fabuła i obsada

„Pan Samochodzik i Templariusze” to pierwsza ekranizacja książki Zbigniewa Nienackiego na Netflix. Tytułowy Pan Samochodzik to znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu, który wpada na trop skarbu templariuszy. Ten z kolei jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów. W głównej roli zobaczymy Mateusza Janickiego ( „Stulecie winnych”, „Zabawa, Zabawa” „Czas honoru”). Na ekranie będą mu towarzyszyć: Piotr Sega, Kalina Kowalczuk, Olgierd Blecharz.

Kiedy nowy Pan Samochodzik na Netflix?

Netflix na razie nie podaje konkretnej daty premiery filmu. Wiadomo jednak, że „Pan Samochodzik i Templariusze” trafią na platformę streamingową jeszcze w 2023 roku. A to nie jedyna wiadomość dla fanów polskiej klasyki. Netflix wyprodukował także nową wersję filmu „Znachor”. W rolę profesora Wilczura (Kosiby) w „Znachorze” wcieli się Leszek Lichota, którego fani docenili jako Rebrowa w serialu HBO „Wataha” lub też jako Michała Barczyka z produkcji Netflixa „Zachowaj spokój" na podstawie prozy Harlana Cobena. Premiera „Znachora” jesienią tego roku.

Ile jest tomów Pana Samochodzika? Wszystkie tytuły

„Pan Samochodzik" to seria książek Zbigniewa Nienackiego (właściwie Zbigniewa Tomasza Nowickieg), która przyniosła pisarzowi największą sławę. Opowieści o przygodach historyka sztuki i detektywa amatora były jednymi z najpopularniejszych książek wśród młodzieży. W sumie powstało siedemnaście tomów. Pierwszy, pod względem chronologii seriia, nosił tytuł„Pozwolenie na przywóz lwa" (nowy tytuł: Pierwsza przygoda Pana Samochodzika), został wydany w 1961 roku. Pozostałe części to:

Uroczysko (nowy tytuł: Pan Samochodzik i święty relikwiarz) (1957)

Skarb Atanaryka (nowy tytuł: Pan Samochodzik i skarb Atanaryka) (1960)

Wyspa Złoczyńców (nowy tytuł: Pan Samochodzik i Wyspa Złoczyńców) (1964)

Pan Samochodzik i templariusze (1966)

Księga strachów (nowy tytuł: Pan Samochodzik i dziwne szachownice) (1967)

Niesamowity dwór (nowy tytuł: Pan Samochodzik i niesamowity dwór) (1969)

Nowe przygody Pana Samochodzika (nowy tytuł: Pan Samochodzik i Kapitan Nemo) (1970)

Pan Samochodzik i zagadki Fromborka (1972)

Pan Samochodzik i Fantomas (1973)

Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic (1975)

Pan Samochodzik i Winnetou (1976)

Pan Samochodzik i Niewidzialni (1977)

Pan Samochodzik i złota rękawica (1979)

Pan Samochodzik i człowiek z UFO (nowy tytuł: Pan Samochodzik i Nieśmiertelny) (1985)

Pan Samochodzik i nieuchwytny kolekcjoner (1997) (książka dokończona przez Jerzego Ignaciuka)

Pan Samochodzik i testament rycerza Jędrzeja (1997) (zaadaptowany tekst Zabójstwo Herakliusza Pronobisa - 1958 - przez Jerzego Ignaciuka - pierwotny tekst nie miał nic wspólnego z Panem Samochodzikiem)

