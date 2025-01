Dominika Gwit pokazała syna, męża i "drugi dom"! "Ciężko w to uwierzyć"

Bardzo osobiste wyznanie Julii Wieniawy. "To już bardziej traktuję jako zabawę"

Dominika Gwit i jej mąż Wojciech Dunaszewski długo starali się o dziecko. Jeszcze w pierwszym etapie ciąży gwiazda była pełna obaw. - Na początku trzeba było być ostrożnym, bo nie wiadomo, jak to będzie. Czy to się wszystko na pewno uda - tłumaczyła w rozmowie z Magdą Mołek. Gdy w końcu ich synek przyszedł na świat, nie kryli się ze swoją niewyobrażalną radością. - Jesteś i czynisz nas najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Niech Cię Bóg błogosławi Synku. Kochamy Cię i zawsze przy Tobie będziemy. Mama i Tata - pisała aktorka i dziennikarka. W zeszłym roku pokazywaliśmy na łamach portalu Super Express, jak Dominika Gwit mieszka z mężem i synkiem. Widać było, że rodzice zrobili wszystko, by ich dziecko miało w domu raj na ziemi. Teraz okazało się, że celebrytka ma jeszcze jedno miejsce, które nazywa "domem", a w zasadzie "drugim domem".

Dominika Gwit pokazała męża po ośmiu latach! Dostała od niego piękny prezent

W tym właśnie "drugim domu" Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski urządzili drugie urodziny synka. Miejsce to jest i kawiarnią, i salą zabaw dla maluchów.

Dziś wśród Rodziny i Przyjaciół w naszym drugim domu @cafeprzygoda, świętowaliśmy urodzinki naszego Cudu. Synku! Masz dwa latka! Ciężko w to uwierzyć. Niech Ci Pan Bóg Błogosławi! Bądź zdrowy i szczęśliwy!#2urodzinki #synek #18.01.2025

- napisała aktorka. Pod jej wpisem zaroiło się od życzeń dla synka. Złożył je m.in. Michał Piróg.

O Dominice Gwit głośno było także w kontekście jej zmian w wyglądzie. Celebrytka w pewnym momencie schudła aż 50 kilogramów. W takiej wersji jednak nie czuła się dobrze. - Przytyłam z powrotem, bo po prostu głodziłam się przez 10 miesięcy, żeby być chudą. Właściwie nie wiem, jaka była moja wymarzona waga, ja po prostu nie chciałam być gruba. A doszło do tego, że się otarłam o anoreksję - wspominała aktorka w rozmowie z Magdą Mołek.

Dominika Gwit tak mieszka z dzieckiem

Sonda Jesteś fanem / fanką talentu Dominiki Gwit? Tak, uwielbiam ją, brdzo zdolna aktorka Nie znam jej z żadnych ról Nie, nie jest dobrą aktorką

Dominika Gwit przeszła ogromną metamorfozę. Jak zmieniała się przez lata? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.