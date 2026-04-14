Donald Tusk został modelem. Jego zdjęcie w markowej kurtce trafiło na Zalando

Donald Tusk na Zalando to - trzeba przyznać - dość niespodziewany widok. W poniedziałek wieczorem media społecznościowe obiegły zrzuty ekranu z popularnej platformy odzieżowej, na których widać było modela z twarzą łudząco przypominającą premiera, reklamującego kurtkę przejściową marki Ellesse. Spora część internautów była przekonana, że to żart, dopóki sami nie weszli na stronę, gdzie rzeczywiście widniało to dezorientujące zdjęcie.

Sobowtór Tuska na Zalando?

Niektóre polskie media szybko podchwyciły temat, sugerując nawet, że może chodzić o sobowtóra Donalda Tuska. Sęk w tym, że to nie kwestia uderzającego podobieństwa, a najpewniej efekt działania sztucznej inteligencji. Na innych platformach, które mają ten produkt w swojej ofercie, bez trudu można było znaleźć oryginalne zdjęcie z modelem, który w żadnym stopniu nie przypomina Prezesa Rady Ministrów. Zalando zareagowało na zamieszanie w sieci i w chwili pisania tego artykułu link przekierowujący do kurtki jest już wyłączony. Jeszcze dziś rano wszyscy zainteresowani mogli jednak bez problemu zobaczyć wspomniane zdjęcie.

Donald Tusk na Zalando. Strona zniknęła

Zdjęcie przedstawiające modela z twarzą Donalda Tuska na Zalando wywołało sporo zamieszania. Wbrew temu, co można przeczytać, to żaden sobowtór. Na platformie AboutYou.pl znajdziemy tę samą kurtkę, opatrzoną fotografiami modele bez zmodyfikowanej twarzy. Tak jak wspomnieliśmy, link przekierowujący do produktu został wyłączony. Po odświeżeniu znajdziemy komunikat o treści:

Ta strona wyszła z mody. Strona nie istnieje. Może sprawdź jeszcze raz link? Albo użyj wyszukiwarki powyżej, aby znaleźć to, co Cię interesuje.

Napisaliśmy do Zalando z prośbą o komentarz w tej sprawie, jednak do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Zdjęcia prawdziwego modela, jak i tego z twarzą Donalda Tuska prezentujemy w zamieszczonej poniżej galerii. Kurtka może stać się bardzo pożądanym towarem.