Agnieszka Kotońska wcisnęła się w obcisły kombinezon. Tylko spójrzcie na jej brzuch! Tak zaczęła wakacje

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-02 22:26

Agnieszka Kotońska zaczęła wakacje, choć czerwiec ledwie wystartował. Dopiero co zdążyła wyjechać na pierwszą urlopową wyprawę, a już pochwaliła się wakacyjną stylizacją. Kotońska, która jest babcią 10-latka i niedawno celebrowała jego pierwszą komunię, pokazała się w obcisłym kombinezonie w kolorze głębokiej czekolady. WOW! Zobaczcie zdjęcia i nagranie.

Agnieszka Kotońska w obcisłym kombinezonie. Widać, jak bardzo schudła!

Agnieszka Kotońska ma za sobą ekstremalną przemianę. Jej metamorfoza jest przede wszystkim związana z dużą utratą wagi, ale to przecież nie wszystko. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" przez kilka lat schudła ponad 40 kilogramów, całkowicie zmieniając swoją sylwetkę i styl. Odchudzanie zaczęła, ważąc około 106 kg, a po metamorfozie osiągnęła swój cel - mniej więcej 65 kg. Wielokrotnie podkreślała, że był to długotrwały proces oparty na zmianie nawyków żywieniowych i regularnej aktywności fizycznej, a nie szybka dieta-cud.

Kotońska zmieniła także sposób ubierania się, zaczęła wybierać bardziej dopasowane i odważne stylizacje, inaczej też się czesze i maluje, a jej twarz wyraźnie odmłodniała. Największe wrażenie na fanach robią zdjęcia przed i po. Wiele osób przyznaje, że trudno rozpoznać 49-latkę na archiwalnych fotografiach, a ci, którym metamorfoza umknęła, nie poznają jej na najnowszych ujęciach.

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Ostatnio Kotońska opublikowała w sieci nagranie ze swojego pierwszego w tym roku wakacyjnego wyjazdu. Pozowała ubrana w bardzo dopasowany do ciała kombinezon. Aż trudno uwierzyć, że niedawno ważyła 100 kg.

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Strój Kotońskiej zasłaniał ją od stóp do głów, a i tak wszystko było widać

Kotońska pokazała się w stroju, który osłaniał celebrytkę od stóp do głów, ale i tak niczego nie ukrył. Czekoladowe wdzianko podkreśliło zalety nowej figury 49-latki (która jest babcią 10-latka!) - smukłe nogi, płaski brzuch, wcięcie w talii. Kombinezon przylegał niczym druga skóra, a gwiazda telewizji wydawała się czuć w nim doskonale. Było jej wygodnie podczas wakacyjnego zwiedzania:

Wakacje rozpoczęte najpiękniej, jak tylko można sobie wymarzyć. Na początek Wielka Brytania - zwiedzanie, zachwycanie się każdym miejscem i cieszenie się pogodą, która naprawdę nam dopisuje. Zawsze mówiłam Wam, dokąd jadę i zawsze afirmowałam piękną pogodę… i jak widać, działa. Nigdy nie przypuszczałam, że znajdę się właśnie tutaj, dlatego jeszcze bardziej doceniam każdą chwilę. Marzenia są po to, żeby je spełniać.

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"Ale bosko", "Figura jak osiemnastka", "Cudowna pod każdym względem", "Ale szczypiorek", "Wow bosko wyglądasz" - komentowali fani.

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