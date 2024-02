Dopiero co zmieniono skład "Pytania na śniadanie", a teraz taka informacja! Kolejna rewolucja!

Przez program "Pytanie na śniadanie" przeszedł prawdziwy wiatr zmian! Wszyscy dotychczasowi prowadzący pożegnali się z programem! W ich miejsce przyszli nowi dziennikarze i prezenterzy. Kultowy format "Pytanie na śniadanie" od 2009 roku nadawany jest z tego samego charakterystycznego i lubianego przez widzów studia. Jak donosie jednak jeden z portali, program ma być nagrywany z zupełnie nowego miejsca. Zmiany zatem będą dotyczyć wszystkich prowadzących!

Zmiany w "Pytaniu na śniadanie". Program czeka kolejna rewolucja!

Jak donosi portal "Wirtualne Media" od wakacji śniadaniówka będzie nagrywana z nowego studia. "Pytanie na śniadanie" ma być emitowane z nowoczesnej, gigantycznej hali zdjęciowej. Ta według aktualnych informacji jest już niemal gotowa.

- Przy Woronicza za chwilę zostanie oddana do użytku nowa gigantyczna hala zdjęciowa, do której przeniesie się “Pytanie na śniadanie". Przez to zyskamy wielką przestrzeń, w której znajdą się newsowe studia - mówi portalowi Wirtualne media anonimowa osoba z kierownictwa TVP.

