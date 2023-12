Gdy w Polsce pogoda bardziej jesienna niż zimowa, bo zamiast śniegu pada deszcz, na Słowacji mrozu i białego puchu nie brakuje, a na pewno nie na stokach. Przekonała się o tym Dorota Gardias. Gwiazda wybrała Chopok, który jest jednym z największych ośrodków narciarskich w Tatrach Niskich i słynie ze świetnie naśnieżonych, nowoczesnych tras. - Mega pogoda, mega warunki, piękne miejsce! Jestem tu po raz pierwszy i jestem zachwycona - napisała na Instagramie.

Prezenterka pogody całe dnie spędzała na stokach, z których rozpościera się piękny krajobraz. - Kto z was próbował skitouringu? Ja jestem początkująca ale coraz bardziej przekonuje się do tej aktywności! Dlaczego? Ponieważ to połączenie tego co kocham - wędrówek górskich i jazdy na nartach! W tamtym roku stawiałam pierwsze kroki w tym zamierzam kontynuować i odkrywać ośnieżone, piękne miejsca w górach. Dziś jasna niskie tatry - dodała. Po całodniowych szaleństwach na stokach gwiazda ogrzewała się w termach w Tatralandii, gdzie rozgrzewały zmarznięte ciało.

Koniecznie zobaczcie zdjęcia.