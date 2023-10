Agata Dąbrowska przeszła do historii "Tak to leciało!". Wcześniej dokonała tego... Doda!

Dorota Goldpoint to jedna z najpopularniejszych polskich projektantek. Od lat w jej kreacjach na czerwonych dywanach i ściankach pojawiają się największe polskie osobistości. Podczas niedzielnej "Wielkiej Warszawskiej" odbył się wyjątkowy pokaz mody projektantki, który wyreżyserował sam Paweł Deląg. Z tej okazji "Super Expressowi" udało się porozmawiać z projektantką. Opowiedziała nam ona między innymi o współpracy z Pierwszą Damą, Agatą Dudą.

Dorota Goldpoint otworzyła się na temat pracy z Agatą Dudą. Mówi o jasnych potrzebach i wymaganiach

"Wielką Warszawską" uświetnił pokaz Doroty Goldpoint, który otworzył i wyreżyserował sam Paweł Deląg. Po pokazie projektantka zgodziła udzielić się nam wywiadu, w którym opowiedziała o współpracy z Agatą Dudą.

- Pani prezydentowa Agata Duda jest bardzo konkretną osobą. Ja lubię pracować z osobami, które wiedzą, czego chcą. Bardzo jasno kierują swoje potrzeby, stawiają wymagania. Ta współpraca przebiega już od wielu lat, bardzo sprawnie. Państwo sami mogą ocenić efekty tej współpracy. To bardzo ważne dla mojej marki doświadczenie - powiedziała nam projektantka.

Stylizacje naszej prezydentowej cechują się ogromną klasą i stylem. W rozmowie zapytaliśmy się również, czy inspiracją dla Pań są inne Pierwsze Damy, na przykład, Brigitte Macron czy byłą Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych Melanię Trump, które również cechowały się niesamowitą elegancją.

- Trudno powiedzieć, czy podpatrujemy. Na pewno nie naśladujemy. Natomiast ważne jest to, że kiedy przygotowujemy kolekcje czy stylizację na dane wydarzenie, musimy też zaobserwować, co w poprzednim roku, w poprzednich latach dana Pierwsza Dama miała na sobie, aby nie powtórzyć koloru. Wpasować się w otoczenie, w kolorystykę otoczenia. To są bardzo ważne elementy, które muszą być brane pod uwagę. Zatem patrzymy, obserwujemy, ale Pani Prezydentowa ma swój własny styl, któremu jest wierna i wokół tego stylu mam pole do popisu - dodała.

