Dorota Kamińska zawsze wyróżniała się urodą

Dorota Kamińska w latach 80. została zapamiętana przede wszystkim z filmu "Karate po polsku", gdzie wystąpiła w rozbieranej scenie. - Jeżeli istnieje potrzeba, aby (aktor - red.) wystąpił nago i jest to uzasadnione fabularnie, nie ma w tym niczego niestosownego. Gorzej, jeśli nagość ma być jedynie elementem komercyjnym przyciągającym widza. Takich ról odmawiałam. Zresztą scena w "Karate…" była jedyną, w której wystąpiłam nago. W "Och, Karol" miałyśmy "zbiorówkę" topless, ale tam w zasadzie nic nie było widać - tłumaczyła aktorka w rozmowie z Plejadą. Siostra zmarłego w 2022 roku Emiliana Kamińskiego zagrała później m.in. w pierwszej polskiej telenoweli "W Labiryncie" i w sitcomie "Fitness Club". Dorota Kamińska zawsze wyróżniała się niesamowitą urodą. Nic dziwnego zatem, że mężczyźni tracili dla niej głowę. Po nieudanym pierwszym małżeństwie zakochał się w niej ginekolog.

Dorota Kamińska mężowie, związki. Ginekolog, dziennikarz, aktor

Szybko okazało się, że pierwszy ślub był pomyłką. Rozwód nastąpił bardzo szybko. - Byłam niedoświadczona, nie znałam życia, ani mojego męża. Zaczęliśmy poznawać się po ślubie - wyznała kiedyś Dorota Kamińska. Drugie małżeństwo - ze wspomnianym ginekologiem - trwało zdecydowanie dłużej, bo aż 14 lat. W końcu jednak aktorka rozwiodła się po raz drugi. Później łączono ją z różnymi mężczyznami. Miała romans m.in. z Jackiem Borkowskim, który niedawno po raz kolejny się zaręczył. W 2003 roku Dorota Kamińska związała się z dziennikarzem Piotrem Pajdowskim. Ten związek okazał się zdecydowanie bardziej trwały, i to mimo braku ślubu. - Ślub nie jest potrzebny do zbudowania dobrego związku. Jeśli ludzie chcą być razem, to będą - podkreśliła Dorota Kamińska w rozmowie z "Na żywo". Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniała się Dorota Kamińska, która uchodzi za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek ostatnich dziesięcioleci.