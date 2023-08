64-letni Jacek Borkowski się zaręczył! Jego wybranką jest młoda radiolog z Krakowa

Niewiele osób wie, że Friz ma brata! Kim on jest? Karol Wiśniewski bardzo rzadko o nim mówi

Wśród weselnych gości Krzysztofa Skiby próżno szukać jego syna. Muzyk nie zaprosił go na ślub? Przykre!

Jak to możliwe?

Jacek Borkowski zaręczony. Kim jest narzeczona Rafalskiego z "Klanu"?

Jacek Borkowski ma za sobą bogate życie uczuciowe. Aktor trzy razy stawał na ślubnym kobiercu, Jego ostatnia żona - Magdalena Gotowiecka - zmarła w 2016 roku, mając zaledwie 42 lata. Później Jacek Borkowski był w związku z dziennikarką Pauliną Koziejowską (obecnie partnerką Macieja Orłosia), z którą rozstał się w 2018 roku. W marcu słynny Rafalski z "Klanu" widziany był na XVIII Gali Polish Businesswomen Awards w towarzystwie pięknej blondynki. Okazało się jednak, że z kobieta nie jest jego życiową partnerką. Teraz sytuacja jest inna. Jacek Borkowski ogłosił na Facebooku, że 21 sierpnia zaręczył się z tajemniczą Jolantą z Krakowa. Kim jest narzeczona Jacka Borkowskiego? Jak udało nam się ustalić, kobieta jest radiologiem. Aktor zakochał się bez pamięci.

Jacek Borkowski pokazał zdjęcie narzeczonej

Pod wpisem Jacka Borkowskiego posypały się liczne gratulacje. "Gratuluję z całego serca. Bez miłości i drugiej osoby życie jest puste i smutne. Wszystkiego najlepszego Wam życzę", "Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze na nadchodzącej drodze życia", "Gratuluję, życzę dużo miłości , szczęścia i samych cudownych dni" - pisali użytkownicy Facebooku. W kolejnym wpisie aktor zamieścił cudowne zdjęcie swojej narzeczonej. Piękna pani radiolog wygląda na bardzo szczęśliwą. My także przyłączamy się do gratulacji dla zakochanych i czekamy na ślub.