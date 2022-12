Dorota Kamińska wikłała się w romanse z żonatymi i kłóciła z bratem. Czego nie wiecie o siostrze Emiliana Kamińskiego?

Lara Gessler trafiła z synkiem do szpitala! Wiemy, co się stało

Co dolega Bernardowi?

Paulina Krupińska chroni prywatność swoich dzieci. Do sieci właśnie trafiło zdjęcie twarzy jej córki!

26 grudnia media obiegła wiadomość o śmierci Emiliana Kamińskiego, która wstrząsnęła fanami aktora oraz osobami związanymi ze światem kultury. Aktor zmarł we własnym domu, otoczony najbliższymi. Był on bardzo związany z młodszą o trzy lata siostrą, Dorotą Kamińską. Co o niej wiemy?

Kim jest Dorota Kamińska?

Dorota Kamińska to aktorka filmowa oraz teatralna. W 1980 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim PWST w Warszawie. Zadebiutowała na deskach teatru w 1977 roku, kiedy to wystąpiła w spektaklu "Podróż po Warszawie". Siostra Emiliana Kamińskiego występowała nie tylko w Teatrze na Woli, ale również m.in. w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, gdzie zagrała główną rolę w spektaklu o Tamarze Łempickiej. Dorota Kamińska występowała również w innych stołecznych teatrach: Za Dalekim i Komedia, a także we Wrocławskim Teatrze Komedia.

Filmowy debiut siostra Emiliana Kamińskiego zaliczyła w filmie "Barwy ochronne" Krzysztofa Zanussiego. W kolejnych latach otrzymywała angaże w produkcjach takich jak "Rodzina Połanieckich", "Trapez", "07 zgłoś się" czy "Dom". Prawdziwą popularność przyniosły jej role w filmie "Och, Karol" z 1985 roku, a także serialach: "Fitness Club", "W labiryncie", "Klan" i "Fala zbrodni".

Dorota Kamińska współpracowała również m.in. z Polsatem oraz Programem I Polskiego Radia. Teksty jej autorstwa oraz wywiady, które przeprowadzała, ukazywały się również na łamach czasopism takich jak "Kobieta i Życie", "Pani" oraz "Życie Warszawy".

Dorota Kamińska: związki

Prywatnie Dorota Kamińska nie miała szczęścia w miłości. Pierwszy ślub wzięła jeszcze podczas studiów w szkole teatralnej, jednak związek ten szybko się rozpadł. Następnie wyszła za Zbigniewa Chacińskiego, ginekologa. Niestety, ten miał problemy z alkoholem. Mimo najszczerszych chęci Dorota Kamińska nie była w stanie wyrwać go ze szponów nałogu. W końcu rozstali się. Aktorka mocno przeżyła tragiczną śmierć Chacińskiego (zginął on w wypadku samochodowym).

Zobacz także: Dotarliśmy do wiadomości, które Emilian Kamiński wysyłał ze szpitala. "Mam ataki..."

Jak przypomina "Viva!", Dorota Kamińska była związana także z Waldemarem Dąbrowskim, późniejszym ministrem kultury. Ten jednak miał rodzinę - żonę i córkę. Nie zostawił ich dla kochanki, choć przyjął ją do Teatru Studio, a także zdobył dla niej prawa do sztuki o Tamarze Łempickiej. Gdy ich drogi się rozeszły, siostra Emiliana Kamińskiego uwikłała się w romans z Jackiem Borkowskim, który był wówczas mężem Katarzyny Borkowskiej. Choć początkowo wyprowadził się z domu i zamieszkał z Dorotą Kamińską, ostatecznie aktor wrócił do żony, która wybaczyła mu zdradę.

Aktorka została sama. Ten stan rzeczy trwał przez dekadę. Udało jej się wyjść na prostą, a następnie - znaleźć miłość. W 2003 roku na jej drodze stanął Piotr Pajdowski, którego poznała na imieninach Tatiany Sosny-Sarno. Wystarczyło kilka dni, by wspólnie zamieszkali. Okazało się, że Dorota Kamińska i Piotr Pajdowski szybko znaleźli wspólny język, a dziennikarz obudził w aktorce miłość do żeglowania.

Jak wyglądały relacje zmarłego Emiliana Kamińskiego i jego siostry? Dorota Kamińska poszła w ślady brata

Dorotę Kamińską i zmarłego Emiliana Kamińskiego łączyła zażyła relacja. Aktorka mogła liczyć na ukochanego starszego brata, który pokazywał jej świat. Nie jest tajemnicą, że dzieciństwo Emiliana Kamińskiego nie należało do łatwych, jednak zawsze mógł liczyć na swoją siostrę - zresztą z wzajemnością.

Przeczytaj również: Emilian Kamiński przed śmiercią nie mógł mówić. Znamy przyczynę śmierci

- Zawsze trzymaliśmy sztamę. Emilian żałował tylko, że nie jestem chłopcem, bo bardzo chciał mieć braciszka. Pewnie dlatego uczył mnie męskich zabaw, to jest rzucania nożem czy bagnetem - mówiła magazynowi "Świat i Ludzie" siostra Emiliana Kamińskiego. - On ma pamiątkę na dłoni, a ja na stopie. Emilian skaleczył mnie bagnetem w nogę, ja natomiast rozwaliłam mu dłoń grabiami. Tłukliśmy się jak większość braci i sióstr.

Dorota Kamińska za młodu nie marzyła o aktorstwie. Wszystko zmieniło się, gdy jej brat, Emilian Kamiński, zaczął chodzić do szkoły teatralnej. Wtedy to poznała i pokochała świat teatru. Dorota Kamińska planowała ukończyć studia inżynierskie na politechnice, jednak ostatecznie poszła w ślady brata i podjęła studia aktorskie w Warszawie. Nie posłuchała Emiliana Kamińskiego, który powtarzał jej: "Aktorstwo jest dla twardych ludzi".

Ich relacja nie należała jednak do idealnych. "Na Żywo" donosiło, że Dorota Kamińska w wielu kwestiach nie mogła dogadać się z bratową, co wyraźnie ochłodziło jej stosunki z bratem, Emilianem. Spór trwał kilka lat, w końcu jednak Kamiński sam zwrócił się do siostry z propozycją roli w "Porwaniu Sabinek", gdzie zagrała główną rolę, a u jej boku występował nie kto inny, a jej brat. Ten krok przysłużył się jego relacji z Dorotą Kamińską. Niestety, nigdy więcej nie zobaczymy ich razem w teatrze...