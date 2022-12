Lara Gessler trafiła z synkiem do szpitala! Wiemy, co się stało

Emilian Kamiński zmarł w drugi dzień świąt w wieku 70 lat. Niektórzy do tej pory nie są w stanie pogodzić się z odejściem tak wybitnego artysty, który przecież był aktywny zawodowo. Zanim jednak poznamy dalsze losy jego bohatera w "M jak miłość", serialu, w którym grał od wielu lat, do mediów trafiły informacje na temat pogrzebu mężczyzny. Jak już pisaliśmy, nie odbędzie się on w tym roku.

Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Podano miejsce i datę!

Emilian Kamiński zmarł w wyniku choroby, jaka zaatakowała jego płuca. Kilka dni przed śmiercią był w szpitalu, jednak odszedł w swoim domu pod Warszawą. Do końca była przy nim żona, Justyna Sieńczyłło (53 l.), z którą związany był od przeszło 20 lat. Rodzina zmarłego zaplanowała już jego ostatnie pożegnanie - odbędzie się ono 4 stycznia 2023 roku. Jak ujawniła aktorka w rozmowie z Radiem Dla Ciebie, uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 13:00 w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie.

Według wcześniejszych ustaleń niektórych mediów, Kamiński miał zostać pochowany w rodzinnym grobie w Józefowie. Ostatecznie podjęto decyzję, że trumna z jego ciałem spocznie na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych.

Warto dodać, że Emilian Kamiński wiódł życie spełnionego aktora, reżysera oraz szczęśliwego męża oraz ojca trzech dorosłych dzieci. Z pierwszego małżeństwa z dziennikarką Izabelą Jarosz doczekał się córki Natalii, natomiast owocami jego miłości z Justyną Sieńczyłło są synowie - Kajetan oraz Cyprian.

