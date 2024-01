Dorota Szelągowska nie ma szczęścia w miłości. Pierwszy raz na ślubnym kobiercu stanęła mając zaledwie 20 lat. To właśnie z tego związku ma syna, Antoniego. Drugim jej partnerem był Adam Sztaba. Po 11 latach związku wzięli ślub, by dwa lata później rozstać się. Trzecim partnerem prezenterki był Michał Wawro, którego poznała w pracy. Owocem tej miłości jest córeczka Wanda. Ich ślub był skromny, nie zaproszono nawet mamy Doroty, znanej pisarki Katarzyny Grocholi. – Ślub wzięliśmy w urzędzie w Wilanowie. My i czterech gości (...). Potem było 15-minutowe wesele w Dunkin Donuts, wydaliśmy na nie 65 zł. Wielki ślub już miałam. Nie zagwarantował mi szczęścia – wyznała, mając na myśli związek ze Sztabą.

Tanie wesele też nie przyniosło jej szczęścia. W lipcu 2021 roku sąd orzekł ich rozwód. - Nie jestem w stanie się wypowiadać na temat związków, ponieważ ja w ogóle nie umiem w związki. Bardzo lubię moje łóżko, moją garderobę i różne rzeczy, a jednocześnie to nie jest tak, że ja nie mam ludzi dookoła - powiedziała Żurnaliście.

Dorota Szelągowska już nie ukrywa nowego partnera! Zamieszkali razem. Czyżby szykował się czwarty ślub?

Wygląda jednak na to, że kolejny mężczyzna skradł jej serce. Jak wyznała w najnowszym wywiadzie - niedawno zamieszkała z nowym ukochanym. - Lubię moje aktualne mieszkanie, mimo że brakuje mi jednego pokoju. Przeprowadziłam się z dużego apartamentu do 70 metrów w kamienicy. Mieszkam z partnerem i córką. Przydałoby się 10 metrów więcej, ale nie narzekam. Lubię sobie dziś mówić: jest cudownie! I uśmiechać się do tego, co mam - mówi w "Twoim Stylu". Będzie czwarty ślub?

