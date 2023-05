Dorota Szelągowska przerywa milczenie w sprawie zwolnienia Katarzyny Dowbor! Tak skomentowała jej odejście. Padają bardzo szczere słowa

Tak wygląda córka gwiazd "Ojca Mateusza". To skóra zdjęta z ojca czy z mamy? Internauci podzieleni

Katarzyna Dowbor w poniedziałek poinformowała, że zakończyła swoją pracę przy programie "Nasz Nowy Dom". Dla fanów, a także dla wielu gwiazd polskiego show-biznesu był to szok. Wyrazy wsparcia wyraziły między innymi: Monika Richardson, Katarzyna Skrzynecka czy synowa prezenterki, Joanna Koroniewska-Dowbor. Głos w sprawie zabrała również Dorota Szelągowska. Gwiazda TVN nie pozostawiła żadnych złudzeń.

Dorota Szelągowska przerywa milczenie. Tak wypowiedziała się o odejściu Katarzyny Dowbor!

Katarzyna Dowbor w swoich mediach społecznościowych postanowiła podziękować fanom za tak liczne wsparcie. Dziennikarka nie kryła wzruszenia. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. Poruszające nagranie skomentowała Dorota Szelągowska.

- Wysyłam tony miłości. Pomogliście tylu ludziom, że wierzę, że to dobro do Was wróci - napisała.

Fani zareagowali na słowa projektantki i wpadli również na pomysł, aby Katarzyna Dowbor i Dorota Szelągowska połączyły siły i wspólnie remontowały domy. - A ja widzę team Dorota, Marika, Darek i Katarzyna - napisał jeden z internautów.

A Wy chcielibyście, aby Panie miały wspólny program? Zagłosujcie w sondzie!

Zobacz poniższą galerię: Katarzyna Dowbor jest niezastąpiona

Katarzyna Dowbor po 10 latach żegna się z programem "Nasz nowy dom" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.