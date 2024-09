Dorota Szelągowska wyprowadziła się z Polski i zapewnia: "Jest taniej"

Kolejna afera w M jak miłość. Roznerski przywołany do porządku. Chodzi o Kalską

Dorota Szelągowska: Królowa urządzania wnętrz

Dorota Szelągowska (43 l.) popularność zdobyła dzięki swojemu udziałowi w licznych programach telewizyjnych poświęconych aranżacji wnętrz i remontom. Karierę telewizyjną zaczynała w TVP, a od ponad dekady związana jest ze stacją TVN. Córka pisarki Katarzyny Grocholi chętnie korzysta z popularności.

Co jakiś czas gwiazda wrzucała na swój profil na Instagramie zdjęcia, które miały "uchylać rąbka tajemnicy" w jej sprawach sercowych. Pod koniec czerwca zamieściła zdjęcie, na którym pozowała razem ze swoim partnerem. Zakochani spędzali czas w słonecznej Hiszpanii. To właśnie półwysep Iberyjski stał się dla dziennikarki drugim domem. Pod zdjęciem z partnerem zachwycała się Hiszpanią. Wyznała, że po Polsce jest to jej kraj nr dwa w Europie.

Gwiazda TVN postanowiła na dłużej osiedlić się w tym malowniczym kraju. O wyzwaniach związanych z życiem na dwa kraje opowiedziała w "Dzień Dobry TVN".

Sobie wmawiamy w głowie, że się nie da, a okazuje się, że się da. Tylko trzeba mieć pracę na online, tylko trzeba ogarnąć dzieci albo w domowym nauczaniu, albo tutaj gdzieś posłać do szkoły. I to jest możliwe - i jak się ma pieniądze, i jak tych pieniędzy się nie ma. Bo mamy wielu znajomych, którzy w ten sposób też robią, a zarabiają niedużo - stwierdziła.

Zwróciła również uwagę na ceny domów i mieszkań w Polsce oraz w Hiszpanii. "Tak, jest taniej" - zaznaczyła. W jej nowej "ojczyźnie" nieruchomości mają być znacznie mniej kosztowne. Taniej ma być również w sklepach.

To znaczy, jeżeli kupisz podstawowe produkty, a nawet do tego, nie wiem, sok wyciskany ze świeżych pomarańczy, świeże owoce albo krewetki obok kurczaka, to i tak jest taniej - mówiła w "DDTNV".

Gdy Dorocie Szelągowskiej znudzą się hiszpańskie krajobrazy, zawsze może wrócić do swoich warmińskich włości. Niedawno pochwaliła się wnętrzami "warmijskiej przystani". Wystrój posiadłości zrobił na jej fanach ogromne wrażenie.

