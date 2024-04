Dorota Wellman rywalizowała o męża z inną kobietą. On miał wtedy jeszcze żonę!

Tajemnicza nowoczesna relacja Jarosława Kaczyńskiego z przepiękną aktorką. To nie jest miłość!

Aż nas zamroczyło! Wydało się, co działo się na weselu syna Zenka Martyniuka. "Połowa nocowała w hotelu"

Mąż Doroty Wellman robił fotosy w takich produkcjach jak: "Ranczo", "Dziewczyny ze Lwowa", "Miodowe lata", "Rodzina zastępcza", "Ekstradycja 3", "Vinci", "Wesele", "Dzień świra", "Chłopaki nie płaczą", "Nic śmiesznego", "Sztos", "Tato", "samowolka", "Rozmowy kontrolowane", czy "Yesterday". Ma także za sobą współpracę operatorską oraz aktorskie epizody (m.in. rola księdza w serialu "Jest jak jest").

Zanim Krzysztof Wellman został mężem przyszłej gwiazdy "Dzień dobry TVN" miał jeszcze jedną żonę. Zdecydował się jednak na rozwód, gdy poznał Dorotę Wellman na planie filmu "Schodami w górę, schodami w dół" w 1988 roku. Ona była wówczas II reżyserem, a on robił fotosy do filmu. - Inne były od kochania i od seksu, a ja byłam od gadania. Dopiero potem przerodziło się to w bliższy związek - mówiła Dorota Wellman na łamach magazynu "Na Żywo".

Okazuje się, że o względy Krzysztofa Wellmana rywalizowała jeszcze jedna kobieta. Było to podczas wspólnego wypadu w góry. Konkurentka Doroty założyła nowe buty, co okazało się wielkim błędem. - Wykończyły ją te buty. W połowie drogi odpadła, a ja zostałam" - wyjawiła dziennikarka tygodnikowi "Dobry Tydzień".

Quiz. TVP, TVN, a może Polsat. Z jakiej stacji pochodzi ten hit? Dopasuj format do kanału! Pytanie 1 z 13 "Jaka to melodia" TVP1 TVP2 TTV Dalej