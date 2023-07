Tak wygląda syn Doroty Wellman. Poprowadzi z mamą specjalny program

Monika Richardson będzie miała nowe ząbki. To, co mówi o swoich plombach i koronach szokuje!

Była wokalistka Ich Troje ma znanego chłopaka, piłkarza. To były reprezentant Polski

Konrad D. chwilę przed śmiercią relacjonował w sieci randkę z ukochaną. To tak sprawca tragedii namierzył blogera?!

Będzie to podcast wideo emitowany początkowo na platformie Spotify. Pierwszy odcinek zapowiedziany jest na czwartek, 20 czerwca. Dorota Wellman i jej syn Jakub do programu będą zapraszać ludzi związanych nie tylko z popkulturą, ale także z nauką. W "WELLcome w popkulturze" pojawią się m.in. popularyzator nauki dr Maciej Kawecki, przyrodnik Marcin Kostrzyński, medioznawca dr Jacek Wasilewski, blogerka Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, projektant gier Tymon Smektała czy dr Mirosława Gałęcka - czytamy na wirtualnemedia.pl.

Dorota Wellman o swoim synu mówiła w kilku wywiadach. Wspominała m.in. o walce, by zajść w ciążę i o tym, że to przez hormony mocno przytyła. Prezenterka "Dzień dobry TVN" żaliła się także na to, że Kuba jest pochłonięty studiowaniem i nie chce założyć rodziny. Mamy nadzieję, że przy okazji podcastu dowiemy się więcej o życiu prywatnym i zawodowym Jakuba Wellmana.

OBRZYDLIWY żart z Doroty Wellman Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.