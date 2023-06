Dorota Wellman jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji TVN. Prowadząca "Dzień dobry TVN", dziennikarka i publicystka, ma liczne grono fanów, które lubi ją i szanuje za dorobek zawodowy, ale również za to, jakim po prostu jest człowiekiem. W sieci często pojawiają się dyskusje także na temat wyglądu Wellman i - niestety - nie wszystkie komentarze w mediach społecznościowych są miłe. Dziennikarka sama o tym mówiła w jednym z wywiadów, przypominając, że ludzie w sieci nazywają ją "grubą świnią czy baleronem". Dorota Wellman podchodzi do tego z dużym dystansem, często żartując na temat swojej wagi. Przyznaje też, że walczy z otyłością. Nie zawsze tak jednak wyglądała. Dotarliśmy do zdjęć, na których widać, jaka jest szczupła. Można by nawet rzec: chuda jak patyk! Dorota Wellman na tych fotografiach jest wręcz nie do poznania.

Tak wyglądała Dorota Wellman, nim przytyła przez chorobę. Nie do poznania! Chuda jak patyk

Dorota Wellman wspomina, że kiedyś była szczupła, ale nie uznawała tego za swój "największy atut". Dodaje, że to choroba spowodowała jej otyłość. "Nie dam się za to zarąbać z tego powodu, że jestem grubsza. Nie pozwolę się obrażać. Nie powieszę się z tego powodu, że jestem gruba (rozmiar ubrań 44). Lubię siebie, ale nie lubię swoich zbędnych kilogramów", pisała w książce "I ty możesz być modelką", w której prezentowała kilkadziesiąt stylizacji dla kobiet, które mają rozmiary większe niż "S".

- Nie wstydzę się tego, że jestem stara i gruba. Nie mam z tym problemu. Przecież przeżyłam już ponad pół wieku, więc jak mam mówić o swoim wieku? Ważę tyle, ile ważę, i nie chcę słyszeć, że jestem puchata czy puszysta. Tak można nazywać niedźwiadka albo małego pieska. (...) Jestem grubsza niż inni, bo mam rozmiar 44, a czasem nawet 46, bo Bóg mnie obdarzył dużym biustem. Nie zamierzam tego ukrywać. Jestem też osobą starszą i nic tego nie zmieni. Metryki nie oszukam. Jestem dumna ze swojego wieku, bo wiele potrafię, dalej pracuję i ciągle osiągam sukcesy - powiedziała Dorota Wellman w rozmowie z Plejadą.

Dziennikarka TVN zdradza, że na jej talerzu ląduje zwykle zielenina. "Jeśli cieknie mi ślinka, to na widok kolorowych sałat, a nie mięsa. Choroba, która mnie dotknęła, powoduje otyłość i choćbym stanęła na głowie i zrobiła pirueta, to nie będę szczupła. Ćwiczę, jem zdrowo, dbam o siebie, jestem pod opieką lekarzy, ale z pewnymi rzeczami nie wygram", powiedziała Plejadzie.

