Dorota Wellman zniknie z "Dzień Dobry TVN"?! Dostała nową pracę

To jednak prawda!

Dorota Wellman to jedna z najpopularniejszych prezenterek programu porannego "Dzień dobry z TVN". Razem z Marcinem Prokopem od wielu lat tworzą uwielbiany przez widzów duet. Trudno wyobrazić sobie, że Doroty Wellman miałoby zabraknąć w "DDTVN". Ostatnio dziennikarka pochwaliła się, że dostała nową pracę! Czy to oznacza, że odejdzie ze śniadaniówki?

Dorota Wellman dostała nową pracę. "Jest to awans dla takiej osoby jak ja"

W niedzielę, 15 stycznia, Dorota Wellman wyznała na antenie "Dzień Dobry TVN", że dostała nową pracę. Wiosną dziennikarka poprowadzi teleturniej "Kto to wie?".

- Jest to awans dla takiej osoby jak ja. [...] Czegoś nowego musiałam się nauczyć, bardzo mnie to cieszy, ale lubię nowe zadania. Całe życie trzeba się uczyć i robić nowe rzeczy. Wreszcie mogę poznać widzów, kim są i jacy są - powiedziała.

W każdym odcinku Dorota Wellman będzie łączyła się wirtualnie ze studia z czwórką uczestników. Zadaniem każdej z osób będzie obstawienie odpowiedzi, jakiej ankietowani udzielili w sondażach, na przykład "Częściej biegamy dla sportu, czy do tramwaju?" czy "Więcej z nas wychodzi na pole, czy na dwór?". Po każdej części odpada najsłabszy zawodnik, a najlepszy pojawi się w finale, gdzie zawalczy o 20 tys. złotych! W grze nie potrzeba eksperckiej wiedzy. Wystarczy tylko odgadnąć, jak myśli polskie społeczeństwo.

- To jest gra, to jest zabawa. Chodzi o zabawę, która nie jest stresująca [...]. Proszę się nie bać. To jest łatwe, proste i przyjemne, więc bardzo bym chciała, aby państwo wzięli w tym udział - zachęcała widzów Wellman.

Wygląda na to, że Dorota Wellman nie ma zamiaru żegnać się z "Dzień Dobry TVN" i połączy nowe obowiązki zawodowe z prowadzeniem śniadaniówki. Widzowie mogą odetchnąć z ulgą!

Dorota Wellman i Marcin Prokop. Najsympatyczniejszy duet w telewizji?