Dowbor wyremontuje swój dom na wizji. Potrzebna będzie siedmiocyfrowa suma! Jest aż tak źle?

Katarzyna Dowbor znów ma pracę!

„Przez lata remontowałam domy innych, a teraz przyszedł czas, by zająć się własnym domem. Zapraszam na premierowy odcinek programu „Dowborowa od nowa!" - napisała dziennikarka na swoim profilu na Instagramie krótko przed emisją pierwszego odcinka. Formuła programu jest dość oczywista. Jak sugeruje tytuł, bohaterką jest była gospodyni programu Polsatu „Nasz nowy dom”, która zdecydowała się wpuścić kamery na swoje ranczo. Gwiazda pokaże jak remontuje i na nowo urządza wnętrza. W pierwszym odcinku dziennikarka udzieliła kilka rad i wskazówek dotyczących remontów, a także zdradziła jak funkcjonuje na co dzień. Był to odcinek pilotażowy. Kolejne będzie można śledzić dopiero w marcu na kanale Canal+ Domo.

Remont domu Dowbor na wizji! Teraz jej wyremontują posiadłość... za darmo!

Wiadomo, że remonty to nie jest tania sprawa, a dom i posiadłość Dowbor są ogromne, podobnie jak koszty materiałów budowlanych. Dodajmy, że u pani Kasi wszystko jest stylowe i wyszukane, więc nie wystarczy machnąć pędzlem z farbą, by odnowić ściany. Tu każdy element ma swoją duszę. Na renowację salonu, kuchni, biblioteki, salonu, sypialni oraz pomieszczeń gospodarczych potrzeba co najmniej miliona złotych! Na szczęście nie pójdzie z jej kieszeni! Większość materiałów zapewnią zapewne sponsorzy.

