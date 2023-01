Aktorzy TVP w żałobie. Jeden stracił żonę, a drugi matkę. Wzruszające pożegnanie

To on zastąpi Piotra Gąsowskiego w "Twoja twarz brzmi znajomo"! Znacie go z innego show stacji

Michał Lesień to ulubieniec widzów. Wszystko za sprawą roli w kultowym serialu „Lokatorzy” w którym wcielał się w postać Jacka Przypadka, beztroskiego absolwenta Studium Gastronomicznego i szefa kuchni. Po zakończeniu produkcji wystąpił w wielu popularnych serialach, zatańczył także w „Tańcu z gwiazdami”. 29 września 2012 roku poślubił Dorotę Głowacką, po ślubie oboje przyjęli podwójne nazwisko. Mówi się, że aktorem został dzięki ojcu, Zbigniewowi Lesieniowi, który w 1991 roku został dyrektorem Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Michał, jako nastolatek, statystował przy kilku przedstawieniach i zdecydował, że chce podążać ścieżką ojca. Niewiele wiadomo natomiast o jego matce. Kobieta nie udzielała się medialnie. Jak jednak przekazali twórcy „Klanu” - właśnie zmarła.

Michał Lesień w żałobie po śmierci matki

W sieci znalazł się nekrolog.

Panu Zbigniewowi Lesieniowi oraz Panu Michałowi Lesieniowi-Głowackiemu słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony i Mamy składają realizatorzy serialu ,,Klan” - czytamy.

Skandal z udziałem Zbigniewa Lesienia

Zbigniew Lesień był także dyrektorem wrocławskiego Teatru Współczesnego. To właśnie wtedy jedna z pracownic teatru oskarżyła go o molestowanie seksualne. Sprawa trafiła do sądu w 1998 roku. Uznano go winnym, ale kara nigdy nie została orzeczona z racji dobrej opinii, którą cieszył się aktor. Jego kariera została przerwana na kilka lat.

