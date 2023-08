Dramat gwiazdy serialu "Na wspólnej"! Nie ma żadnego kontaktu ze swoim synem. "Nie wiem nawet, gdzie teraz jest..."

Przeżyliśmy szok po usłyszeniu, o co partnerka Hakiela go poprosiła. To dlatego się rozstali?!

Mieczysław Hryniewicz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Szerszej publiczności dał się poznać za sprawą głównej roli w "Zmiennikach", telewizyjnym przeboju połowy lat 80. Od dwudziestu lat możemy go oglądać jako radosnego i dobrodusznego i zawsze pomocnego Włodka Ziębę w serialu "Na Wspólnej". Mało kto wie, że życie prywatne aktora nie należy do najłatwiejszych. Aktor nie ma bowiem żadnego kontaktu ze swoim synem.

Mieczysław Hryniewicz nie ma kontakt ze swoim synem. Nie wie, gdzie jest.

Aktor bardzo rzadko udziela wywiadów oraz opowiada o swoim życiu prywatnym. Jakiś czas temu w rozmowie z serwisem "Onet" zdecydował się podzielić informacjami ze swojego życia. Opowiedział tam o swoim pierwszym małżeństwie, którego owocem jest jego syn, Jakub.

- Chwalę mądrość mojego ojca. Kiedy powiedziałem mu, że chcę się żenić, prosił, żebym odłożył te plany jeszcze o rok. Moje pierwsze małżeństwo się nie udało - wyznał w rozmowie z portalem "Onet".

Mieczysław Hryniewicz wyznał, że nie ma żadnego kontaktu z synem, nawet nie, gdzie teraz jest. Jak dodał, to dla niego bardzo osobista sprawa. Wiadomo tylko tyle, że Jakub wyleciał do Stanów Zjednoczonych.

- Nie mam z nim w ogóle kontaktu. To się od lat nie zmieniło, a wręcz pogłębiło. Nie wiem nawet, gdzie teraz jest. To jest temat, na który nie lubię rozmawiać. Nie dlatego, że to zbyt bolesne, tylko zbyt osobiste - powiedział szczerze aktor Onetowi.

