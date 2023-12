Dramat w domu Tomasza Stockingera! Rodzina aktora przygotowuje się na najgorsze

Tomasz Stockinger to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów filmowych i serialowych. Gwiazdor "Klanu" jest synem Barbary Barskiej, jednej z najstarszych wokalistek w Polsce. Karierę wokalną mama Tomasza Stockingera zaczynała tuż po II wojnie światowej (pod panieńskim nazwiskiem Gospodarczyk), występując ze swoimi siostrami Adrianną i Zofią w tercecie żeńskim Siostry Triola. Jak przekazał ostatnio aktor "Klanu", stan jego mamy uległ pogorszeniu. Poznajcie szczegóły!

Smutne wieści z domu Tomasza Stockingera. Stan jego mamy pogorszył się!

Tomasz Stockinger w rozmowie z "Twoim Imperium" wprost powiedział, że razem z bliskimi przygotowują się na odejście mamy.

- Moja mama jest na ostatniej prostej, ma 97 lat. Jest teraz naszą wielką troską. Martwimy się, jak długo będzie nam towarzyszyć, bo coraz bardziej się od nas oddala - wyznał.

Mama aktora przebywa aktualnie w domu opieki. Tomasz Stockinger wraz z rodziną stara się ją odwiedzać.

- Jest w domu opieki. Odwiedzamy ją, wspieramy, ale coraz bardziej traci chęć do życia. Mijający rok, letnie upały bardzo dały jej się we znaki, osłabiły. Niestety, musimy być nastawieni na najgorsze, bo w jej oczach gaśnie życie. Jesteśmy świadkami jej stopniowego odchodzenia. Choć jest to bardzo trudne, to jednak naturalne i musimy to zaakceptować - dodał w rozmowie z "Twoim Imperium".

Zobacz poniższą galerię: Tak dziś wygląda Barbara Barska