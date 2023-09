Dramat w rodzinie Małgorzaty Rozenek-Majdan. Henio dostał histerii! "Aż mnie serce boli"

Małgorzata Rozenek-Majdan to niekwestionowana gwiazda stacji TVN. Po raz pierwszy można ją było zobaczyć w telewizji w 2007 roku. Od 2012 roku na stałe związana jest z Grupą TVN, ogromną popularność przyniósł jej program "Perfekcyjna Pani Domu". Teraz w życiu jej rodziny wielkie wydarzenie, Henio zaczął swoją przygodę w przedszkolu. Na kryzys nie trzeba było długo czekać. Drugiego dnia wizyty w przedszkolu dostał prawdziwej histerii. Poznajcie szczegóły!

Dramat Małgorzaty Rozenek-Majdan. Henio dostał prawdziwej histerii

Pierwszy dzień w przedszkolu przebrnął bez żadnych niepowodzeń, było dużo stresu i emocji, ale Henio sobie dzielnie poradził. Kryzys spotkał go drugiego dnia. Małgorzata Rozenek-Majdan wszystko zrelacjonowała na swoim Instagramie.

- Henio, dopóki sobie jechał, to był w świetnym humorze, ale jak zaparkowaliśmy przed przedszkolem i on zobaczył przedszkole, to powiedział, że on nie pójdzie i koniec. Dostał takiej histerii - napisała na Instagramie.

Później podeszła Pani przedszkolanka, która zabrała Henia, wtedy gwiazdę TVN zakuło serce.

- Podeszła do nas pani, jego nauczycielka, i powiedziała: "Proszę go oddać" i wzięła go bardzo delikatnie, ale stanowczo. I kazała nam wyjść, co jest normalne i bardzo dobre. No, więc było tak jak wczoraj, że miło i sympatycznie. Serce nas zakuło, nawet bardzo - podsumowała na swoim Instagramie.

