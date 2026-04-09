Smutne wieści dla fanów zagranicznej influencerki

Wiadomość o śmierci Zepy pojawiła się nagle na jej oficjalnym koncie w serwisie X. Krótki komunikat potwierdził najgorsze - influencerka odeszła. Autor wpisu przeprosił fanów za sposób przekazania tej informacji, podkreślając, że sytuacja była nagła i trudna dla bliskich. Zepa była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy japońskiego internetu. Jej aktywność obejmowała wiele platform, od YouTube’a, przez TikToka, po Instagrama. Łącznie śledziło ją ponad milion osób, a jej materiały regularnie zdobywały setki tysięcy wyświetleń.

Dramat w sieci! Młoda gwiazda odeszła nagle, zostawiając miliony fanów

Choć na pierwszy rzut oka życie Zepy mogło wydawać się idealne, w rzeczywistości influencerka coraz częściej dzieliła się z fanami swoimi problemami. W ostatnich tygodniach jej wpisy stawały się coraz bardziej niepokojące.

26-latka otwarcie mówiła o uzależnieniu od alkoholu i trudnościach, z jakimi się zmagała. W jednym z ostatnich wpisów zastanawiała się nad długością życia osób uzależnionych, zadając pytanie, które dziś brzmi wyjątkowo smutno.

Jej publikacje pełne były sprzecznych emocji, z jednej strony ironiczne, z drugiej podszyte wielkim niepokojem. Zdarzało się, że żartowała z własnych słabości, ale jednocześnie przyznawała, że nie potrafi funkcjonować bez alkoholu. Wspominała o dniach, których nie pamięta, i o poczuciu, że bez picia nie potrafi zakończyć dnia.

Już wcześniej sygnalizowała, że coś jest nie tak. W jednym z noworocznych wpisów przyznała, że przesadziła z alkoholem do tego stopnia, że nie pamiętała nawet momentu powitania Nowego Roku. Kilka tygodni później pisała wprost, że nie ma dni bez picia, a jej organizm zaczyna wysyłać niepokojące sygnały.

Po jej śmierci rodzina zdecydowała się na kameralne pożegnanie, z dala od mediów i rozgłosu. W oficjalnym oświadczeniu bliscy podziękowali fanom za wsparcie, które okazywali influencerce przez lata jej działalności.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

