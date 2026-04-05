Kulisy śmierci Maszy Graczykowskiej wychodzą na jaw! Ale odpowiedzi wciąż brak…

25-letnia influencerka została znaleziona martwa 8 marca 2026 roku w swoim lokum w Warszawie. Od początku sprawa budziła ogromne emocje i lawinę spekulacji. Fani nie mogli uwierzyć w nagłą śmierć młodej gwiazdy internetu, a w sieci pojawiały się kolejne teorie. Teraz głos zabrała prokuratura, która rzuciła nowe światło na sprawę.

Co się stało z Maszą Graczykowską?! Śledczy ujawniają kluczowe informacje

Jak przekazał Piotr Antoni Skiba, śledztwo wykluczyło dwa najbardziej oczywiste scenariusze. Nie ma dowodów na to, by Masza Graczykowska odebrała sobie życie ani by ktoś przyczynił się do jej śmierci. To tylko pogłębia tajemnicę i rodzi kolejne pytania.

Na pewno nie doszło ani do samobójstwa, ani do morderstwa - powiedział w rozmowie z "Faktem" prokurator Piotr Antoni Skiba.

Mimo tych ustaleń, dokładna przyczyna zgonu nadal pozostaje nieznana. Śledczy nie zdradzają szczegółów, podkreślając, że działają z myślą o dobru rodziny zmarłej. To jednak nie powstrzymuje opinii publicznej przed snuciem domysłów.

Życie influencerki od dawna było pod lupą. Masza Graczykowska otwarcie mówiła o swoich problemach - walce z depresją i uzależnieniem, które zaczęło się w trudnym momencie jej życia.

Jeszcze niedawno wydawało się, że wychodzi na prostą. Sama przyznawała, że pokonała nałóg i planuje wrócić do aktywności w sieci. Tym bardziej jej nagła śmierć była dla wielu szokiem.

Sprawa pokazuje też drugą stronę życia w mediach społecznościowych. Za idealnymi zdjęciami i uśmiechami często kryją się trudne historie, o których nie wszyscy wiedzą. Jak było w tym przypadku, tego jeszcze nie wiemy.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

