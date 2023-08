Jerzy Stuhr niedawno po raz pierwszy pojawił się publicznie po kolejnym zabiegu. Przypomnijmy, że aktor po raz drugi został zaatakowany przez raka krtani. Jerzy Stuhr już po wyjściu ze szpitala gościł na BiG Festivalowski. Widac, że wyraźnie schudł, choć sprawiał wrażenie, że jest w dobrej dyspozycji. Nie da się jednak ukryć, że to już nie jest ten sam człowiek, co kilka lat temu. Zmiany u ojca zauważa też Maciej Stuhr, który w końcu zna go jak mało kto. Jego słowa wypowiedziane w rozmowie z portalem Gazeta.pl raczej nie napawają optymizmem. - Wkraczam w nowy rozdział w życiu i moich relacji z tatą, który jest już bardzo schorowanym człowiekiem i niestety powoli zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Nie jest już tym samym człowiekiem, którego ja znałem, którego przecież wszyscy znamy i pamiętamy - podkreślił aktor. On już jest troszkę gdzie indziej - ocenił ze smutkiem Maciej Stuhr. - I to jest trudne. To jest bardzo trudne (...) Bo całe życie był dla mnie wielkim autorytetem, a teraz nie ukrywam, że chwieje się momentami ten pomnik. I trzeba się jakoś nauczyć z tym żyć - dodał poruszająco syn Jerzego Stuhra.

W naszej galerii prezentujemy, jak wyglądał Jerzy Stuhr na pierwszym publicznym występie po zabiegu