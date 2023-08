Jerzy Stuhr po raz pierwszy od operacji wystąpił publicznie. Zauważalne zmiany [ZDJĘCIA]

Agnieszka Woźniak-Starak nie wypłynęła na jezioro z teściami, by uczcić pamięć męża. Znalazła inny sposób

Jerzy Stuhr po raz pierwszy od operacji wystąpił publicznie

Jerzy Stuhr pojawił się w Płocku z okazji BiG Festivalowski. Aktor był gościem specjalnym drugiego dnia festiwalu. W sobotę, 19 sierpnia spotkał się z publicznością, by w lekkiej i luźnej atmosferze porozmawiać, o tym, co przyjemne w życiu. Stuhr, który w ostatnim czasie miał sporo problemów, był w całkiem dobrej formie. Chętnie odpowiadał na pytania publiczności, dużo się uśmiechał i żartował, choć wyraźnie było widać, że choroba pozostawiła na nim swoje piętno. Aktor wyraźnie schudł i zmizerniał - na jego fizis choroba zostawiła więc ślady. Na szczęście dopisywał mu humor i tryskał energią, więc można przypuszczać, że już wkrótce całkowicie dojdzie do siebie.

Kłopoty Jerzego Stuhra nie przeszły bez echa

O Jerzym Stuhrze w ostatnim czasie niewiele mówiło się w kontekście sztuki. Kłopoty aktora zaczęły się w październiku ub. r., kiedy to prowadząc auto na podwójnym gazie potrącił motocyklistę i odjechał z miejsca wypadku. Wczesną wiosną zapadł wyrok w dwóch sprawach - prowadzenia auta pod wpływem alkoholu oraz za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Ponieważ aktor przyznał się do winy i współpracował z prokuraturą wyroki zapadły szybko, a kary nie były bardzo uciążliwe. Cała sytuacja z pewnością jednak kosztowała niemłodego już gwiazdora wiele nerwów.

Jerzy Stuhr po raz drugi walczy z rakiem

Jakby tego było mało w maju b.r. gruchnęła wiadomość o tym, że Jerzy Stuhr ponownie zmaga się z nowotworem. Rak, którego zadawałoby się, aktor miął już za sobą, uderzył ponownie. O chorobie i i operacji ojca informował opinię publiczną Maciej Stuhr. Mimo poważnej diagnozy, udało się ponownie usunąć nowotwór. Jerzy Stuhr przeszedł operację usunięcia raka w szpitalu W Zakopanem, po rekonwalescencji wrócił do domu, a po jakimś czasie udzielił nawet kontrowersyjnego wywiadu. Swoimi słowami o czystym sumieniu po wypadku zbulwersował opinie publiczną.