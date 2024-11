4 listopada 2024 roku na facebookowej stronie ZASP pojawiły się informacje dotyczące pochówku Elżbiety Zającówny. Aktorka od lat mieszkała w Warszawie, jednak to właśnie Kraków był jej miastem rodzinnym. To tam przyszła na świat. Uroczystości pogrzebowe zostały więc rozłożone na dwa dni. Msza odbyła się w Warszawie, a pochówek i kolejna msza odbyły się w Krakowie.

Elżbieta Zającówna spoczęła w rodzinnym grobie na Cmentarzu Grębałów w Krakowie. To właśnie w tej mogile pochowani są bliscy aktorki. Jak czytamy na stronie zck-krakow.pl/locator/ w tym grobie pochowanych jest 5 osób. Według naszych ustaleń grób znajduje się - kwatera: PAS 22, rząd: płd, miejsce: 20.

Podczas kazania ksiądz zdobył się na niesamowite słowa. Takiej wypowiedzi z jego usta chyba nikt się nie spodziewał. Duchowny wspomniał o filmie, w którym grała Elżbieta Zającówna. Chodziło o kultową produkcję "Seksmisja". To właśnie ten obraz otworzył jej drzwi do wielkiej kariery.

Najbliższa rodzino, bracia i siostry, gromadzi nas smutna uroczystość, która w pewnym sensie rozpoczęła się wczoraj w Warszawie. Rozdawana była karteczka z różą, na której było napisane: "do domu wracam jak strudzony pielgrzym". Bo tak myślała nasza zmarła siostra Elżbieta. Wiele pytań ciśnie nam się do ust. Nasza siostra Elżbieta była kimś wyjątkowym, bo w życiu społecznym aktorzy odgrywają specyficzną rolę. Pamiętam ja z filmu "Seksmisja" - piękna, młodą... W człowieku jest człowiek cielesny i człowiek duchowy, dzięki temu jest możliwa sztuka, dzięki temu jest możliwe aktorstwo. Pojęcie piękna stosuje się zarówno do człowieka cielesnego jak i wewnętrznego - mówił ksiądz podczas nabożeństwa.