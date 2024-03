W jednym z ostatnich odcinków "Dzień dobry TVN" dwoje prowadzących, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, postanowili mocno wczuć się w swoje role. Przebrali się za postacie z filmu "Diuna 2", który właśnie podbija kina na całym świecie. Druga część hitowej produkcji zapowiada się naprawdę interesująco, a stacja postanowiła w związku z tym nawiązać do filmu. Drzyzga i Skórzyński przebrali się w stroje inspirowane Diuną, co spotkało się z różnymi reakcjami w sieci. Niektórych widzów aż skręciło z żenady. W mediach społecznościowych łatwo zresztą znaleźć mnóstwo przykładów tego, jak typowe "śniadaniówki" wpadają często na dziwne pomysły. Tym razem oberwało się akurat TVN-owi. Do akcji postanowiła wkroczyć między innymi Karolina Korwin-Piotrowska. Dosadny komentarz dziennikarki miał być podsumowaniem tego, co zobaczyła.

Drzyzga i Skórzyński przebrali się za postacie z Diuny. Widzów aż skręciło z żenady. "Odłączam kablówkę"

Karolina Korwin-Piotrowska zobaczyła wspomniany odcinek "Dzień dobry TVN" z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim. Po prostu nie mogła się powstrzymać! Zamieściła zdjęcie prezenterów w przebraniu z "Diuny" i zamieściła wymowny komentarz na Instagramie.

- To już jest koniec. Nie ma już nic. To była świetna decyzja, ta o odłączeniu kablówki - napisała Karolina Korwin-Piotrowska.

Zgadzacie się z nią? Koniecznie dajcie znać.