Duże problemy Edyty Pazury na lotnisku. "Miałam serce w kieszeni"

Wszyscy poszli lewą stronę, a nas skierowano na prawo i zainteresowano się moją walizką. Z czym? Oczywiście z olejami. No bo tutaj na Bali będziemy robić perfumy. Prowadzę warsztaty z robienia perfum dla uczestników, więc musiałam wziąć oleje. Jest ich sporo, bo 140. No i co? Jak oleje i perfumy, no to jeszcze alkohol. Alkohol 96-procentowy, bo taki jest potrzebny do robienia perfum. No i pani się bardzo mocno zainteresowała. Musiałam jej wytłumaczyć szybko, że (...) nie nadaje się do spożycia, bo bym wyzionęła ducha - kontynuowała opowieść Edyta Pazura.