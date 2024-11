Ogłosił, że Julia Wieniawa jest "opryskliwa i roszczeniowa". Odpowiedział prawnik gwiazdy i jest afera

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia w polskim show-biznesie. Aktorka, piosenkarka i influencerka, zdobyła ogromną popularność dzięki urodzie, charyzmie i talentowi, ale również dzięki aktywności w mediach społecznościowych. Jak wiele osób działających na tym polu, Wieniawa często przyciąga uwagę mediów i publiczności, co czasami wiąże się z kontrowersjami i „aferami”. Choć jej wizerunek jest na ogół pozytywny, to zdarzały się sytuacje, które wywoływały dyskusje i spekulacje. Kolejna afera od jakiegoś czasu jest na tapecie, i - jak to zwykle bywa w takich sytuacjach - mamy słowo przeciwko słowu. Co z tego wyniknie?

Tiktoker opisał zachowanie Julii Wieniawy. Odpowiedziała przez pełnomocnika

Ze słów byłego pracownika perfumerii wynika, że mężczyzna niejednokrotnie obsługiwał osoby z pierwszych stron gazet i portali. Choć z Julią Wieniawą spotkał się wiele lat temu, to na zawsze zapamiętał jej nieprzyjemne zachowanie.

To było najgorsze spotkanie z artystą, jakie kiedykolwiek miałem w życiu. Opryskliwa, roszczeniowa i taka dziwnie energetyczna. Moim zdaniem pod płaszczykiem delikatnego i skromnego uśmiechu kryje się zupełnie inna osoba

- opowiadał na TikToku. Na takie słowa szybko zareagował pełnomocnik gwiazdy, który przesłał do redakcji serwisu Pudelek obszerne oświadczenie w tej sprawie. Poinformował on o tym, że aktorce jest przykro z powodu takich pomówień i że nie zgadza się na rozpowszechnianie "nieprawdziwych historii" w sieci. Z treści pisma można było również wywnioskować, że gwiazda może podjąć kroki prawne.

Dla dobra publicznego nie można pozwolić na to, że każdy może bezkarnie tworzyć nieprawdziwe historie o innych i publicznie je wygłaszać. Dotyczy to nie tylko osób publicznych, ale także każdego, kto może zostać pomówiony i zaatakowany w internecie

- czytamy w oświadczeniu, na które błyskawicznie zareagował autor nagrania o aktorce.

Tiktoker nie odpuszcza i sugeruje przeprosiny

Całe to oświadczenie utwierdza mnie tylko w tym, że sytuacje z komentarzy mogły mieć miejsce (...). Może zamiast przyjmować ofensywną postawę pokrzywdzonej, niewinnej, warto zajrzeć w siebie. Przeprosić po ludzku wszystkie osoby, które uraziłaś w jakiś sposób. Ja nie mówię, że masz ich wszystkich pamiętać, bo widząc po komentarzach, było ich bardzo dużo, ale po prostu przeprosić i tyle. A nie grozić jakimiś pozwami

Odpowiedź tiktokera ponownie wywołała spore poruszeni w sieci. Czy Julia zdecyduje się na podjęcie kroków prawnych, to pokarze czas. Dotychczas aktorka nie zawracała sobie nadmiernie głowy tego typu informacjami i puszczała je mimo uszu.

