Wakacje z Pazurami nie dla zwykłych Polaków. Za kilka dni z Edytą i Czarkiem trzeba słono zapłacić

Cezary Pazura wraz z małżonką Edytą najwyraźniej zasmakowali w egzotycznych podróżach. Ich profile na Instagramie wypełnione są fotografiami z najpiękniejszych miejsc na świecie. Na twarzach celebrytów niezmiennie gości uśmiech, oboje są w znakomitej formie... rozkiwają oni, a wraz z nimi ich uczucie. Aż szkoda byłoby nie wykorzystać takiego marketingowego potencjału.

Cezary Pazura główną atrakcją urlopu na Bali

Biuro podróży SkyDreams postanowiło więc włączyć do swojej oferty wyjątkową wycieczkę. Proponuje siedem dni na rajskiej wyspie Bali w towarzystwie małżeństwa Pazurów i kameralnej grupy "wyjątkowych osób". "Jedz, módl się i pokochaj siebie" to ekskluzywny trip po brzegi wypełniony atrakcjami - zakwaterowanie w luksusowym hotelu, codzienne zajęcia jogi, wycieczki fakultatywne, strefa SPA... to dopiero początek. Uczestników czeka także nauka gotowania, przygotowywanie ofiarek, sadzenie ryżu czy trening tańca balijskiego. To nie wszystko, kilka innych szczegółów zdradziła w rozmowie z Plejadą Anna Nowotna - Nadziejko:

Edyta i Czarek będą uczestniczyli w całym programie, natomiast faktycznie jest kilka takich punktów, w których ich udział będzie szczególny. Uczestnicy będą m.in. tworzyć własne perfumy. Poza tym jedną z atrakcji będzie też wspólne oglądanie filmów z udziałem Cezarego Pazury

- wymienia właścicielka biura podróży.

Ile kosztuje wyjazd na wakacje z Cezarym i Edytą Pazurami?

Brzmi ciekawie, jednak, jak łatwo się domyślić, nie jest to wyjazd dla każdego. Wielu fanów Cezarego Pazury nawet nie ma co marzyć o takim spotkaniu z gwiazdorem.

Doszliśmy do wniosku, że żeby ten wyjazd miał taki charakter i sens, jak założyliśmy na początku, a za nim idzie też jakość usług, które proponujemy uczestnikom tego wyjazdu, to grupa ma być mała i kameralna. Założyliśmy sobie, że będzie to maksymalnie 20 osób. (...) Nie będziemy robić tego na siłę. Bardzo zależy nam na tym, żeby to były wyjątkowe osoby

- wyjaśnia w tej samej rozmowie Anna Nowotna - Nadziejko

Wiele osób z pewnością już na starcie odpuści sobie te atrakcje. Wyjazd kosztuje bowiem ponad 4 tysiące dolarów, co w przeliczeniu daje ok. 16,5 tysiąca złotych. A nie jest to pełny koszt wycieczki, bo do ceny należy doliczyć jeszcze minimum 6 tys. zł za bilety lotnicze.

