Edyta Pazura w bikini! mówi o chrząszczu, o co jej chodzi?

Edyta Pazura pokazała się w bikini! Gwiazda uciekła do ciepłych krajów przed zimnym kwietniem

Edyta Pazura i Cezary Pazura poznali się w pociągu w 2007 roku. W tym roku będą obchodzić już 14. rocznicę ślubu. Mają trójkę dzieci i wszystko wskazuje na to, że tworzą udaną rodzinę. Podczas gdy Cezary Pazura nadal gra w filmach, jego żona spełnia się przede wszystkim jako instagramowa influenserka i mama. Edyta Pazura lubi wypełniać media społecznościowe swoimi zdjęciami i wszelakimi refleksjami. Ostatnio nawet napisała wiersz! Tym razem jednak postawiła na typowy wpis influenserki, prezentując się swoim obserwatorom w skąpym bikini z okazji wizyty w ciepłych krajach. Na fotce widzimy zgrabną Edytę w dwuczęściowym kostiumie, siedzącą w czymś na kształt trzcinowej chatynki.

Edyta Pazura jak chrząszcz Jana Brzechwy. Gwiazda pozuje w trzcinowej chatce

"Znalazłam sobie domek. A teraz wszyscy razem: „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie” #memories #szczebrzeszyn #memoriesfromszczebrzeszyn" - podpisała Edyta Pazura swoje wakacyjne zdjęcie. O co jej chodzi? To był zapewne żarcik Edyty Pazury nawiązujący do trzcinowej chatki i do słynnej wiersza Jana Brzechwy, bo zdjęcie Szczebrzeszyna raczej nie przedstawia, raczej jakiś egzotyczny kraj, do którego gwiazdorska para uciekła zapewne przed zimną polską wiosną. Zachwyty nad urodą Edyty Pazury są równie gorące jak ta fotka! "Hot!", "Ale mamcia!" - piszą obserwatorzy rozgrzani fotką celebrytki.

