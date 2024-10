Tak zginął Liam Payne z One Direction. Zdemolowany hotel i niepokojące nagranie. Kulisy szokują

Marek Kaliszuk uratował życie małego chłopca. "To co zrobiłem, było naprawdę ważne i słuszne"

Zmysłowa Edyta Pazura przygotowuje prezent dla męża

Edyta (36 l.) i Cezary Pazurowie (62 l.) świętowali w tym roku 15. rocznicę ślubu. Z tej okazji wybrali się na egzotyczne Malediwy i tam odnowili swoją przysięgę małżeńską. Dzisiaj mało kto już pamięta, że na początku ich związku, niewiele osób dawało im jakiekolwiek szanse. Uwielbiany przez miliony Polaków aktor poznał swoją przyszłą żonę podczas podróży pociągiem. Edyta pracowała wówczas w WARS-ie. Pazura od razu stracił głowę dla młodszej o 26 lat dziewczyny. Znajomi twierdzili, że to tylko przelotny romans, ale oni udowodnili, że połączyło ich prawdziwe uczucie.

Obecnie są szczęśliwym i zgodnym małżeństwem, które doczekało się trójki dzieci: Amelii, Antoniego i Rity. Edyta Pazura rozkwitła u boku męża i dzisiaj sama jest gwiazdą. Podczas gdy Cezary Pazura nadal gra w filmach, Edyta spełnia się jako jego managerka, prowadzi swój podcast, a także tworzy swoje własne perfumy. Sporo czasu spędza również na Instagramie, gdzie często zamieszka posty, które wzbudzają ogromne zainteresowanie internautów.

Zobacz również: Edyta Pazura gotuje w skąpym stroju! Wymowny komentarz Cezarego Pazury

Edyta Pazura nagrywa hot rolkę korzystając z "kuferka rozkoszy"

Tym razem nie było inaczej. Żona Cezarego Pazury połączyła przyjemne z pożytecznym i w intrygujący sposób postanowiła zareklamować swoje perfumy. Na Instagramie zamieściła nagranie, w którym tworzy nowy zapach dla swojego ukochanego. Jednak zamiast laboratoryjnego fartucha ma na sobie... koronkowe body, które idealnie podkreśla jej kobiece kształty. Celebrytka zainspirowała się popularnymi w sieci "hot rolkami", na których piękne influencerki pokazują jak przygotować np. domowej roboty chleb.

Wszyscy nagrywają teraz takie hot rolki z przepisami i jak gotują, a ja postanowiłam iść z duchem czasu i nagrać Wam rolkę z przepisem na perfumy - napisała na początku.

W następnej części wpisu opisała, co jest potrzebne do stworzenia idealnego zapachu. Zrobiła to oczywiście z przymrużeniem oka.

Pamiętajcie, że potrzebujecie takiego twardego i długiego naczynia z miarką, pipetkę i pamiętajcie, że to jest pipetka, nie mylcie z tym na "m". Do tego potrzebujemy strzykawkę, która wytworzy odpowiednie ciśnienie, oraz kuferek rozkoszy z odpowiednim sprzętem i olejami. Ja lubię dużo, więc mam dwa takie kuferki rozkoszy, ale Wy możecie kupić takie w wersji smart na Allegro - dodała Edyta.

Na nagraniu 36-latka starannie pokazała krok po kroku, jak przygotować własne perfumy. Nagranie przyniosło zamierzony efekt i wzbudziło ogromne zainteresowanie obserwujących. W komentarzach nie brakuje zachwytów. To jednak nie koniec. Edyta Pazura zapowiedziała bowiem kolejną część.

Zobacz również: Pazura nie może się zdecydować! Znów chce sprzedać dom na Mazurach

i Autor: Instagram/edyta_pazura

Pałac w Śmiłowicach. Tu Pazura brał ślub. Tak wygląda magiczne miejsce pod Krakowem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Edyta Pazura w bikini! mówi o chrząszczu, o co jej chodzi?