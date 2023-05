Dwie Grażyny Dyląg. Mama Izy Miko i była żona Marka Włodarczyka

i Autor: AKPA

A to historia! W polskim filmie mamy dwie Grażyny Dyląg, które grały w "07 zgłoś się". Media mylnie podawały, że to jedna i ta sama osoba. Grażyna Dyląg urodzona w 1954 roku to była żona Marka Włodarczyka (69 l.), z którym ma syna Patryka (36 l.). Druga Grażyna Dyląg z 1955 roku to była żona aktora Aleksandra Mikołajczaka (70 l.), z którym ma córkę Izę Miko (42 l.), aktorkę mieszkającą w Stanach Zjednoczonych.