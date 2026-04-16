Dziecięca gwiazda trafiła do szpitala przez jadowitego pająka! Tak zmieniła się od czasów filmu "Grinch: Świąt nie będzie"!

Wiele "dziecięcych gwiazd", które grały w popularnych filmach i serialach w samych początkach swojego życia, z biegiem lat znacząco zmieniły swoje ścieżki kariery.

Świetnym tego przykładem jest z pewnością niejaka Taylor Momsen. Karierę zaczęła już jako 3-letnie dziecko, kiedy to pojawiła się w reklamie spożywczej Shake 'n Bake. Już trzy lata później zaś mała Taylor zagrała w filmie, który miał na zawsze zapisać się w jej życiu. Mowa o kultowej świątecznej produkcji Grinch: Świąt nie będzie!. To ona właśnie wcieliła się w niej w rolę Cindy Lou Who. W kolejnych latach Momsen wciąż pojawiała się, tak na małym, jak i na dużym ekranie, kolejny zaś przełom dla niej nadszedł w 2007 roku. To wtedy zaczęła grać w popularnym serialu Plotkara, w którym przez cztery lata odgrywała postać Jenny Humphrey.

W 2011 roku Taylor Momsen podjęła jednak decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej, aby skupić się na muzyce. Już dwa lata wcześniej powołała ona do życia rockową formację The Pretty Reckless, która zadebiutowała w 2010 roku świetnie przyjętym kawałkiem Make Me Wanna Die. Klip do piosenki wzbudził jednak spore kontrowersje, gdyż 17-letnia wtedy Taylor pojawia się w nim w bieliźnie!

Obecnie Taylor już w pełni poświęca się karierze muzycznej. Grupa The Pretty Reckless jest niezwykle ceniona w gitarowym świecie, a sama Momsen ma w związku z tym okazję grać u boku ikon tych brzmień. Zespół już od ponad 2 lat jest w trakcie wspólnej trasy koncertowej z AC/DC. To właśnie w jej trakcie w 2024 roku wokalistka została... zaatakowana na scenie przez nietoperza, który ugryzł ją w nogę! Konieczna była hospitalizacja i przyjęcie zastrzyku przeciwko wściekliźnie.

Taylor Momsen w szpitalu! Powodem ugryzienie przez pająka!

Minęły dwa lata, a Momsen po raz kolejny padła ofiarą egzotycznego stworzenia. Także podczas trasy z AC/DC w Meksyku Taylor została ugryziona w nogę, tym razem jednak przez... jadowitego pająka!

Choć wokalistka szybko otrzymała konieczną pomoc, okazało się, że jad wywołał w jej organizmie większe spustoszenie, niż można się było tego spodziewać! W wyniku ugryzienia nogę Momsen objęła duża, czerwona wysypka, przez co artystka udała się do szpitala. Informując na bieżąco swoich obserwatorów na Instagramie Taylor zapewniała, że wróci na scenę już kolejnego dnia, w następnym wpisie przekazała jednak, że musi zostać w placówce na noc.

Okazało się, że działanie jadu jest na tyle silne, że konieczne było pozostawienie liderki The Pretty Reckless na obserwacji.. Lekarze podjęli taką decyzję, aby monitorować, czy wysypka na jej nodze nie będzie się dalej powiększać. Już kilka godzin później jednak wokalistka wrzuciła na swoje sociale kolejne zdjęcie, którym dała do zrozumienia, że jest gotowa do stanięcia na scenie w Meksyku.

Tak wyglądał pobyt Taylor Momsen w szpitalu z powodu ugryzienia jadowitego pająka:

