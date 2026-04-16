Justyna Steczkowska zdradza, co potrafi robić w domu. Tego byście się po niej nie spodziewali!

Kamil Polewski
2026-04-16 9:37

Justyna Steczkowska od lat zachwyca fanów swoim niezwykłym głosem i wizerunkiem scenicznym. Okazuje się jednak, że popularna piosenkarka kryje w sobie talenty, o których mało kto by pomyślał. Ostatnio gwiazda sprawdziła się jako sprzedawczyni na targu, a przy okazji opowiedziała o swoich zaskakujących umiejętnościach.

Galeria zdjęć 22

Justyna Steczkowska to artystka, która rzadko ma czas na odpoczynek. Wokalistka nieustannie pracuje nad nowymi piosenkami, koncertuje i angażuje się w duety z innymi muzykami. Oprócz tego regularnie gości w mediach, dostarczając widzom nie lada emocji. Niedawno postanowiła spróbować swoich sił w zupełnie nowej roli i stanęła za straganem na lokalnym targowisku. To doświadczenie skłoniło ją do wspomnień oraz do podzielenia się sekretem na temat swoich zdolności w życiu prywatnym.

Polecany artykuł:

Justyna Steczkowska na wiosennym straganie

Piosenkarka, znana ze swojego dystansu i humoru, przyjęła zaproszenie do akcji "Wiosna" organizowanej przez program "Dzień Dobry TVN". Zakryta czapką i ciepłymi ubraniami Steczkowska pojawiła się na targu w Żyrardowie, gdzie zajęła się sprzedażą warzyw. Przyznała, że było to dla niej zupełnie nowe doświadczenie, ale spotkała się z ogromną życzliwością ze strony klientów, choć niektórzy szybko przejrzeli jej przebranie.

Od kucharki do sprzedawczyni guzików. Tak dorabiała młoda gwiazda

Po maturze Justyna Steczkowska razem z siostrą wyjechała do Belgii, gdzie zatrudniły się w kuchni jednej z restauracji. Celem młodej wokalistki było odłożenie funduszy na upragnione studia muzyczne. Kiedy później zamieszkała w Trójmieście, przez jakiś czas pracowała na tamtejszych bazarach. Jej asortymentem były wówczas... guziki, które sama wcześniej malowała. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Steczkowska zdradziła, że smykałkę do radzenia sobie w trudnych sytuacjach wykazywała już jako dziecko. W czasach PRL-u była odpowiedzialna za zaopatrzenie domu i spędzała wiele godzin w sklepowych ogonkach.

Galeria zdjęć 22

"Jako dziecko byłam zaopatrzeniowcem rodziny w PRL-u i nieustannie stałam w tych kolejkach, bo mieliśmy kartki. Tata stwierdził, że sobie świetnie radzę, że jestem sprytna i że w tych kolejkach wystoję. Stałam, słuchałam sąsiadów, plotek okolicznych, odrabiałam lekcje, uczyłam się interwałów" - powiedziała.

Zaskakujące wyznanie Justyny Steczkowskiej. Tego się nie spodziewaliście

Oprócz sukcesów na estradzie, Justyna Steczkowska ma też powody do dumy z tego, jak radzi sobie w domowym zaciszu. Choć jej grafik pęka w szwach od zawodowych zobowiązań, a występy są zawsze dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, gwiazda zaznacza, że sama dba o czystość w swoim domu i jest mistrzynią w sprzątaniu.

"W domu sprzątam. Jakbyście mieli kolejny program "Czego nie robiła Justyna Steczkowska?", to byście państwo byli zadziwieni, jak ja potrafię zajefajnie sprzątać. Jak ja coś posprzątam, to jest naprawdę posprzątane" - skwitowała dla "Dzień Dobry TVN".

Polecany artykuł:

Sonda
Jaka jest twoja ulubiona piosenka Justyny Steczkowskiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

